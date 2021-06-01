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Остап Маркевич: «Сикану и Бондаренко нравится в «Мариуполе», но это решают другие люди»

Тренер «азовцев» хочет и в следующем сезоне видеть в команде игроков «Шахтера»
Футбол Украинская Премьер-лига
21:23
Остап Маркевич: «Сикану и Бондаренко нравится в «Мариуполе», но это решают другие люди»
Остап Маркевич / Фото - ФК Мариуполь

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич рассказал о кадровой ситуации в клубе.

Не буду кривить душой. Конечно, я хочу, чтобы Сикан и Бондаренко остались. Я понимаю, что и ребятам нравится играть за «Мариуполь». Но это будут решать другие люди.

Я думаю, что, если им нужно будет возвращаться в «Мариуполь», они вернутся с удовольствием. У нас все хорошо, у нас хороший коллектив и хорошие условия для того, чтобы расти в уровне и улучшать себя. В любом случае, они будут в выигрыше.

Иногда у меня есть желание, чтобы кого-то из других стран увидеть в команде. Но на данном этапе у нас есть талантливые хорошие ребята, которые могут и хотят себя улучшать. Поэтому вопрос приглашения легионеров не является архиважным для нас.

Арендованные Шинкаренко и Поспелов? Мы внимательно следим за всеми футболистами, которые находятся в аренде. Я считаю, что молодые ребята должны играть во взрослом футболе и в 18, 19, 20 лет должны понимать, что такое взрослый футбол. Так они будут быстрее прогрессировать.

Маркевич также сообщил, что четыре футболиста, игравших в «Мариуполе», отправятся на первый сбор с «Шахтером».

Источник: Sport.ua Сергей Стаднюк
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Теги

Остап Маркевич Мариуполь Даниил Сикан Артем Бондаренко

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