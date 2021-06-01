Остап Маркевич: «Сикану и Бондаренко нравится в «Мариуполе», но это решают другие люди»

Остап Маркевич / Фото - ФК Мариуполь

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич рассказал о кадровой ситуации в клубе.

Я думаю, что, если им нужно будет возвращаться в «Мариуполь», они вернутся с удовольствием. У нас все хорошо, у нас хороший коллектив и хорошие условия для того, чтобы расти в уровне и улучшать себя. В любом случае, они будут в выигрыше.

Иногда у меня есть желание, чтобы кого-то из других стран увидеть в команде. Но на данном этапе у нас есть талантливые хорошие ребята, которые могут и хотят себя улучшать. Поэтому вопрос приглашения легионеров не является архиважным для нас.

Арендованные Шинкаренко и Поспелов? Мы внимательно следим за всеми футболистами, которые находятся в аренде. Я считаю, что молодые ребята должны играть во взрослом футболе и в 18, 19, 20 лет должны понимать, что такое взрослый футбол. Так они будут быстрее прогрессировать.