Остап Маркевич: «В первой части сезона у «Мариуполя» было достаточно хороших игр»

Остап Маркевич / Фото - ФК Мариуполь

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич рассказал в интервью пресс-служба клуба о лучших матчах команды в первой части сезона.

Например, в Чернигове показали хороший футбол, но пропустили необязательные голы. С «Металлистом 1925» хорошо сыграли. С «Минаем» на выезде показали качественную игру. Были хорошие игры…

В последних играх хорошо выглядели Марк Мампасси, Дима Топалов. Виден их прогресс. Также можно отметить Кащука и Меличенко… Все ребята прибавляют! Это нас радует и вселяет оптимизм.