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Остап Маркевич: «В первой части сезона у «Мариуполя» было достаточно хороших игр»

Команда после 18 туров – главный аутсайдер УПЛ
Футбол Украинская Премьер-лига
07 января 19:49
Остап Маркевич: «В первой части сезона у «Мариуполя» было достаточно хороших игр»
Остап Маркевич / Фото - ФК Мариуполь

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич рассказал в интервью пресс-служба клуба о лучших матчах команды в первой части сезона.

Были игры, когда мы очень хорошо играли, но проигрывали. Это еще раз говорит об опыте. Не хотелось бы отмечать какую-то игру отдельно. У нас было достаточно хороших игр.

Например, в Чернигове показали хороший футбол, но пропустили необязательные голы. С «Металлистом 1925» хорошо сыграли. С «Минаем» на выезде показали качественную игру. Были хорошие игры…

В последних играх хорошо выглядели Марк Мампасси, Дима Топалов. Виден их прогресс. Также можно отметить Кащука и Меличенко… Все ребята прибавляют! Это нас радует и вселяет оптимизм.

Напомним, по итогам 18 туров «Мариуполь» замыкает турнирную таблицу УПЛ.

Сергей Стаднюк
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Теги

Мариуполь Остап Маркевич Десна Металлист 1925 Минай

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