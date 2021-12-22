От Гвардиолы к Хави. Ферран вскоре пройдет медосмотр и подпишет длительный контракт с «Барселоной»

Находящийся в финансовом кризисе клуб нашел солидную сумму на трансфер

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Нападающий Ферран Торрес в шаге от перехода из «Манчестер Сити» в «Барселону». Об этом в своем твиттере сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, медосмотр испанца может состояться уже 23 декабря. Футболист подпишет контракт на 5 лет.

Отмечается, что уже готовится совместное заявление клубов о трансфере. Казна «горожан» пополнится на 55 млн евро плюс 10 в качестве бонусов.

Ранее «Барселона» отобрала очки у «Севильи» (1:1).