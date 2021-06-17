От куража до валидола. Украина заслуженно победила Северную Македонию, но заставила прилично понервничать

Команда Шевченко набрала важнейшие очки на Евро

Послесловие

Фото: UEFA

Свершилось. Сборная Украины наконец-то добыла победу на чемпионате Европы. Мы ждали этого 9 лет. В последний раз «сине-желтые» добывали 3 очка на еврофоруме в 2012-м году. Тогда матч против Швеции завершился с тем же счетом, что и непростой матч с Северной Македонией (2:1).

Обзор матча:

Украина играла без номинального вингера

Шевченко пришлось немного изменить схему сборной Украины в атаке по сравнению с матчем против Нидерландов (2:3). Все из-за травмы Зубкова, который не смог принять участие в матче с Северной Македонией. Коуч национальной команды не решился бросать в бой Цыганкова с первых минут, и Зубкова заменил Шапаренко. В целом в стартовом составе Украины было 2 замены по сравнению со стартовым составом на Нидерланды – также Степаненко вышел в основе вместо Сидорчука.

Тем не менее Шапаренко не играл номинального вингера и лишь изредка оказывался на этой позиции в игровых ситуациях. В центральной оси сборной Украины наблюдалась некая хаотичность. В начале матча Шапаренко вообще действовал из глубины, располагаясь ближе к Степаненко, а Малиновский и Зинченко перемещались ближе к атаке (слева пытался закрыть позицию вингера именно Малиновский). Иногда же Шапаренко смещался на место левого вингера, а Малиновский уходил в центр. Перестроения центральных полузащитников команды Шевченко путали Северную Македонию и давали свои плоды, в первом тайме украинцы кружили головы сопернику.

Матч можно условно разделить на три части

Первая – до гола Ярмоленко (1-30 минуты). На этом этапе игры Украина давила соперника и владела инициативой, но в действиях нашей команды просматривалась некая робость и нервы. Македонцы сумели построить очень грамотную оборону. Казалось, что Украина в этом матче будет иметь очень большие проблемы с тем, чтобы вскрыть защиту соперника. С нашими креативщиками играли очень плотно, не давая им пространства и времени для раздумий.



Вторая – после гола Ярмоленко и до мяча Алиоски (30-57 минуты). Лучший отрезок в исполнении сборной Украины. Пожалуй, лучший в 2021-м году. Сразу после гола Ярмоленко последовал нокаут – мяч Яремчука всего через 5 минут. Это явно деморализовало Северную Македонию, которая немного расклеилась и могла пропустить третий мяч еще до перерыва. Вспоминаем шикарную контратаку в конце первого тайма, когда Шапаренко почему-то решил симулировать (странное решение с учетом того, что есть VAR). Начало второго тайма также было за Украиной. Македонцы выглядели несколько растерянными. В те минуты казалось, что мы сегодня разгромим своего соперника.

Третья – после гола Македонии и до конца матча (57-90 минуты). Гол Северной Македонии явно зарядил этих ребят. Украина стала играть на удержание и отдала инициативу сопернику. Иногда было очень тревожно. А последние минуты были по-настоящему валидольными. Стопроцентных моментов наш соперник не создавал, но мяч очень опасно летал над штрафной площадкой Украины. Но все же выстояли.

Оба назначенных пенальти – сомнительные

В первом эпизоде с пенальти в ворота Украины на 57-й минуте Караваев и Пандев обоюдно играли друг другу в ногу. Это была борьба, но никак не умышленное нарушение со стороны украинца.

В эпизоде с пенальти в ворота Македонии арбитр, кажется, решил отдать нам должок, и назначил такой же неочевидный 11-метровый в ворота соперника. Это явно не была умышленная игра рукой.

Замены Шевченко не улучшили игру Украины

Стоит признать, когда на поле появились Артем Беседин и Виктор Цыганков (только эти замены были направлены на улучшение игры в атаке, Сидорчук вместо Шапаренко и Соболь вместо Малиновского – это замены на удержание счета), в атаке стало только хуже.

Цыганков запомнился лишь неудачным ударом с убойной позиции, где игрок его калибра должен решать.

Беседин же постоянно проигрывал борьбу за мяч, даже когда цеплялся за него, а в концовке и вовсе мог привезти гол в наши ворота, когда отдал неудачный пас назад, а македонцы перехватили его и убежали в опасную контратаку.

У Украины на этом Евро неожиданные лидеры

Ожидали от одних, а лидерами являются другие. Естественно, Зинченко и Малиновский сыграли против Северной Македонии немного лучше, чем против Нидерландов. Но учитываем и уровень соперника.

На этом Евро у сборной Украины неочевидные герои, на которых никто не ставил до начала форума. Кажется, вторую молодость переживает Андрей Ярмоленко, который был максимально полезным и в первом матче с Нидерландами, и с Северной Македонией. Ярмоленко оказался самым острым игроком нашей команды.

Во-вторых, снова очень сильный матч выдал Георгий Бущан. Он несколько раз спас Украину после классных шансов Македонии, а также сумел потащить пенальти. Жаль, что Алиоски добил. Но это не отменяет очередного подвига Бущана. Незря им интересуются европейские клубы из топ-чемпионатов.

Ну и в-третьих, стоит отметить Романа Яремчука, который пока реализовывает почти все, что у него есть. Нам давно не хватало такого форварда.

К матчу с Австрией подходим с оптимизмом, 3 очка у нас уже есть. Это уже большой задел для выхода в 1/8 финала. Впереди очень сложный матч, но соперник нам по силам. Ничего сверхъестественного Австрия против Северной Македонии не показала.

В любом случае, горький урок Евро-2016 мы изучили и все исправили. А это уже достижение. Осталось только выйти из группы.