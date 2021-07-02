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«От паха до пятки боль ногу пронизывает». Беседин рассказал о своем состояние и сколько еще придется провести в гипсе

После повторного МРТ станет известно, нужно ли будет делать операцию
Футбол Сборная Украины
15:33
«От паха до пятки боль ногу пронизывает». Беседин рассказал о своем состояние и сколько еще придется провести в гипсе
Артем Беседин после травмы / Фото: AFP

Форвард «Динамо» и сборной Украины Артем Беседин рассказал о своем состояние после ужасающей травмы, полученной в матче 1/8 Евро-2020 против команды Швеции (2:1):

Лежу дома, валяюсь в кровати. Нога в гипсе будет шесть ближайших недель. Потом МРТ и дальнейшие новости ожидания по срокам восстановления. Дальше потом будет ясно, какое лечение, нужна ли будет операция.

Стихла ли боль? Как сказать. От паха до пятки боль ногу пронизывает. Трудно, больно, но что поделаешь.

Напомним, что президент «Динамо» Игорь Суркис опроверг информацию о размере компенсации от UEFA.

Источник: meta-ratings.com.ua Олег Шумейко-младший
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Теги

сборная Украины (футбол) Артем Беседин травмы

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