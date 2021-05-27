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От такого тяжело отказаться. «Барселона» предложила Месси 10-летний контракт

Звездный аргентинец может на долго остаться в столице Каталонии
Футбол Примерa (Испания)
19:59
От такого тяжело отказаться. «Барселона» предложила Месси 10-летний контракт
Лионель Месси / Фото - thetimes.co.uk
Форвард «Барселоны» Лионель Месси может продлить соглашение с каталонским клубом.

Президент «блаугранас» Жоан Лапорта не стал дожидаться окончания аудита, который завершится в течение двух-трех недель, и предложил аргентинцу десятилетний контракт. 

Соглашение будет включать в себя два года игры за клуб, затем Месси в течение трех лет будет послом каталонцев во время игры в МЛС. После этого форвард займет одну из должностей в «Барселоне», на которой будет работать еще пять лет.  Об этом сообщает TV3.

Месси еще не дал ответ на это предложение, так как хочет дождаться представления спортивного проекта клуба на следующий сезон. 28 мая Лапорта разложит 33-летнему игроку все экономические составляющие данной сделки. 

Действующий контракт аргентинца с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2021 года.  В минувшем сезоне аргентинец забил 38 мячей и сделал 14 ассистов в 47 матчах. 

Ранее сообщалось, что Месси продлит контракт с каталонским клубом еще на два года.
Владимир Кириченко
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Теги

Лионель Месси Барселона (футбол)

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