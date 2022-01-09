Каннаваро: «После чемпионата мира-2006 я бы стоил около 100 миллионов фунтов!»
От варианта с Шевченко полностью отказались. Известно имя нового главного тренера сборной Польши
Специалист уже согласился возглавить команду
Фабио Каннаваро / фото - Getty Images
Фабио Каннаваро, вероятнее всего, станет новым главным тренером сборной Польши, сообщает Football Italia.
По информации источника, итальянский специалист принял предложение от Польского футбольного союза и в скором времени официально вступит в должность. Также сообщается, что контракт между сторонами будет рассчитан на два года.
Альтернативным вариантом для сборной Польши являлся экс-наставник «Ювентуса» Андреа Пирло.
Ранее в сети появились слухи, что украинец Андрей Шевченко также может возглавить национальную команду Польши.
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