От варианта с Шевченко полностью отказались. Известно имя нового главного тренера сборной Польши

Специалист уже согласился возглавить команду

Фабио Каннаваро / фото - Getty Images

Фабио Каннаваро, вероятнее всего, станет новым главным тренером сборной Польши, сообщает Football Italia.

По информации источника, итальянский специалист принял предложение от Польского футбольного союза и в скором времени официально вступит в должность. Также сообщается, что контракт между сторонами будет рассчитан на два года.

Альтернативным вариантом для сборной Польши являлся экс-наставник «Ювентуса» Андреа Пирло.

Ранее в сети появились слухи, что украинец Андрей Шевченко также может возглавить национальную команду Польши.