Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

От варианта с Шевченко полностью отказались. Известно имя нового главного тренера сборной Польши

Специалист уже согласился возглавить команду
Футбол В Европе
09 января 10:42
От варианта с Шевченко полностью отказались. Известно имя нового главного тренера сборной Польши
Фабио Каннаваро / фото - Getty Images

Фабио Каннаваро, вероятнее всего, станет новым главным тренером сборной Польши, сообщает Football Italia.

По информации источника, итальянский специалист принял предложение от Польского футбольного союза и в скором времени официально вступит в должность. Также сообщается, что контракт между сторонами будет рассчитан на два года.

Альтернативным вариантом для сборной Польши являлся экс-наставник «Ювентуса» Андреа Пирло.

Ранее в сети появились слухи, что украинец Андрей Шевченко также может возглавить национальную команду Польши.

Михаил Рыбак
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Фабио Каннаваро сборная Польши (футбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Президент польского футбольного союза прокомментировал слухи о приглашении Шевченко
Президент польского футбольного союза прокомментировал слухи о приглашении Шевченко
Футбол В Европе
08 января 09:48
В Польском футбольном союзе отказались комментировать информацию о назначении Шевченко
В Польском футбольном союзе отказались комментировать информацию о назначении Шевченко
Футбол Серия А (Италия)
05 января 20:41
Соседняя к Украине страна хочет пригласить Шевченко возглавить национальную сборную
Соседняя к Украине страна хочет пригласить Шевченко возглавить национальную сборную
Футбол Украинские легионеры
05 января 10:14
2
Сборная Польши может остаться без тренера перед стыковым матчем с Россией
Сборная Польши может остаться без тренера перед стыковым матчем с Россией
Футбол В Европе
27 декабря 2021г. 08:14

Новости: Футбол

Источник: Роналу устал от ситуации в МЮ. Он будет искать новый клуб
Источник: Роналу устал от ситуации в МЮ. Он будет искать новый клуб
Премьер-Лига (Англия)
11:38
Судаков: «Люди сделали для себя такой миф, что Ротань плохой тренер. Но они даже игру не смотрят»
Судаков: «Люди сделали для себя такой миф, что Ротань плохой тренер. Но они даже игру не смотрят»
Сборная Украины
11:17
Суперкубок Испании. «Барселона» – «Реал». Онлайн трансляция
Суперкубок Испании. «Барселона» – «Реал». Онлайн трансляция
В Европе
11:12
Защитник «Дженоа»: «Либо мы сдадимся и останемся в этом д*рьме, либо продолжим работать, пытаясь выбраться»
Защитник «Дженоа»: «Либо мы сдадимся и останемся в этом д*рьме, либо продолжим работать, пытаясь выбраться»
Серия А (Италия)
10:58
Почеттино – о ничьей с «Лионом»: «У нас было много проблем в первом тайме»
Почеттино – о ничьей с «Лионом»: «У нас было много проблем в первом тайме»
Лига 1 (Франция)
10:50
Моуриньо винит всех, кроме себя: «В «Роме» нет человека с сильным характером. Игроки должны тянуться ко мне, а не я к ним»
Моуриньо винит всех, кроме себя: «В «Роме» нет человека с сильным характером. Игроки должны тянуться ко мне, а не я к ним»
Серия А (Италия)
10:45
33-летний экс-игрок сборной Украины отправился на сборы с «Черноморцем»
33-летний экс-игрок сборной Украины отправился на сборы с «Черноморцем»
Украинская Премьер-лига
10:35
Битва за финал. «Тоттенхэм» – «Челси». Онлайн трансляция
Битва за финал. «Тоттенхэм» – «Челси». Онлайн трансляция
Премьер-Лига (Англия)
10:26
Финал Суперкубка Италии. «Интер» – «Ювентус». Онлайн трансляция
Финал Суперкубка Италии. «Интер» – «Ювентус». Онлайн трансляция
Серия А (Италия)
10:20
Все новости

Популярные новости

Тренер Фьюри: «Я увидел 30 секунд боя Усик – Джошуа и сказал, что не могу это смотреть»
Тренер Фьюри: «Я увидел 30 секунд боя Усик – Джошуа и сказал, что не могу это смотреть»
Бокс Профессиональный бокс
04 января 13:56
2
Это был шанс всей жизни. Как украинского супертяжеловеса нокаутировали в США
Это был шанс всей жизни. Как украинского супертяжеловеса нокаутировали в США
Бокс Профессиональный бокс
07 января 22:45
9
Канело назвал будущего чемпиона мира в супертяжелом весе
Канело назвал будущего чемпиона мира в супертяжелом весе
Бокс Профессиональный бокс
03 января 16:30
2
Тренер Комми – о поведении Ломаченко после нокдауна: «Он не хотел, чтобы Ричард попал по нему еще раз»
Тренер Комми – о поведении Ломаченко после нокдауна: «Он не хотел, чтобы Ричард попал по нему еще раз»
Бокс Профессиональный бокс
05 января 11:30
7
В Британии все еще не могут прийти в себя после феерического выступления Ломаченко
В Британии все еще не могут прийти в себя после феерического выступления Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
04 января 21:22
4
Легенда бокса: «Не стал бы обращать особого внимания на достижения Усика»
Легенда бокса: «Не стал бы обращать особого внимания на достижения Усика»
Бокс Профессиональный бокс
07 января 20:07
9
Все новости