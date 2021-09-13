Отаменди: «Мы должны уважать «Динамо» и играть в свой футбол»

Николас Отаменди / Фото: Eurosport

Защитник «Бенфики» Николас Отаменди высказался о грядущей встрече с «Динамо» в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов. Слова специалиста приводит Record.

Надеемся, удастся победить во встрече. Кто бы ни забил, он поможет выиграть матч.

«Динамо» по определенным причинам попало в ЛЧ. Должны уважать их, как и любую другую команду. Должны сыграть в свой футбол, показать хорошую игру, чтобы победить чемпиона Украины. Должны уважать их и играть в свой футбол»