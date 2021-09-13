Лига чемпионов. «Динамо» – «Бенфика». Онлайн трансляция
Отаменди: «Мы должны уважать «Динамо» и играть в свой футбол»
Киевляне встретятся с «Бенфикой» в матче 1-го тура группового раунда ЛЧ
13 сентября 19:58
Николас Отаменди / Фото: Eurosport
Защитник «Бенфики» Николас Отаменди высказался о грядущей встрече с «Динамо» в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов. Слова специалиста приводит Record.
«Будет тяжелый матч, первый в группе. Постараемся показать хорошую игру и победить, это самое важное. Надеемся, все пойдет так, как мы хотим.
Надеемся, удастся победить во встрече. Кто бы ни забил, он поможет выиграть матч.
«Динамо» по определенным причинам попало в ЛЧ. Должны уважать их, как и любую другую команду. Должны сыграть в свой футбол, показать хорошую игру, чтобы победить чемпиона Украины. Должны уважать их и играть в свой футбол»
«Динамо» примет «Бенфику» 14-го августа, начало встречи – в 22:00.
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