Отбор на ЧМ-2022. Аргентина разгромила Уругвай, Бразилия впервые потеряла очки
Три перенесенных матча пятого тура отбора на чемпионат мира-2022 в зоне Южной Америки были сыграны 11 октября.
Бразилия и Колумбия мячей не забивали. Примечательно, что это первая потеря очков «Селесао» в текущем цикле.
Аргентина на своем поле разгромила Уругвай. За «альбиселесте» отличились Месси, де Пауль и Лаутаро Мартинес.
Чили в родных стенах обыграл Парагвай благодаря голам Бреретона и Ислы в течение четырех минут. Примечательно, что обе команды доигрывали вдесятером. Вторые предупреждения заработали Арангис и Альдерете.
Бразилия остается безоговорочным лидером квалификации, опережая Аргентину на шесть очков в турнирной таблице. Следом идут Эквадор, Уругвай и Колумбия.
Отбор на ЧМ-2022, Южная Америка, 5 тур
Колумбия – Бразилия 0:0
Колумбия: Оспина, Мохика, Медина, Куэста, Мина, Лерма (Урибе, 53), Барриос, Кинтеро (Синистерра, 74), Диас, Фалькао (Сапата, 74), Мартинес (Борре, 53).
Бразилия: Алиссон, Данило, Алекс Сандро, Милитао (Тиаго Силва, 71), Маркиньос, Фабиньо, Фред, Лукас Пакета, Неймар, Габриэл Барбоза (Рафинья, 61), Габриэл Жезус (Антони, 71).
Предупреждения: Лерма, Борре
Аргентина – Уругвай 3:0
Голы: Месси, 38, де Пауль, 44, Лаутаро Мартинес, 62
Аргентина: Мартинес, Тальяфико, Молина, Отаменди (Медина, 81), Ромеро, Ло Чельсо, Паредес (Паласиос, 75), де Пауль (Ди Мария, 65), Гонсалес (Альварес, 75), Лаутаро Мартинес (Корреа, 65), Месси.
Уругвай: Муслера, Винья (Пикерес, 63), Годин, Араухо (Гонсалес, 73), Коатес, Весино, Нандес (Торрейра, 63), Родригес (Кавани, 46), де ла Крус (Нуньес, 46), Вальверде, Суарес.
Чили – Парагвай 2:0
Голы: Бреретон, 68, Исла, 72
Чили: Браво, Марипан, Исла, Вегас, Диас (Роко, 44), Видаль, Арангис, Пульгар, Хименес (Менесес, 62), Бреретон, Санчес (Нуньес, 90).
Парагвай: Сильва, Альдерете, Гомес, Арсамендия, Рохас (Эскобар, 73), Морель (Санчес, 78), Альмирон, Кардосо Лусена, Перес (Ромеро, 73), Гонсалес (Санабрия, 65), Ромеро (Кардосо, 78).
Предупреждения: Арангис, Бреретон, Хименес – Морель, Перес, Альдерете
Удаления: Арангис – Альдерете
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