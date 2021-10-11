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Отбор на ЧМ-2022. Аргентина разгромила Уругвай, Бразилия впервые потеряла очки

«Селесао» побеждали в девяти матчах подряд
Футбол Чемпионат мира по футболу
09:23
Отбор на ЧМ-2022. Аргентина разгромила Уругвай, Бразилия впервые потеряла очки
Фото - AFA

Три перенесенных матча пятого тура отбора на чемпионат мира-2022 в зоне Южной Америки были сыграны 11 октября.

Бразилия и Колумбия мячей не забивали. Примечательно, что это первая потеря очков «Селесао» в текущем цикле.

Аргентина на своем поле разгромила Уругвай. За «альбиселесте» отличились Месси, де Пауль и Лаутаро Мартинес.

Чили в родных стенах обыграл Парагвай благодаря голам Бреретона и Ислы в течение четырех минут. Примечательно, что обе команды доигрывали вдесятером. Вторые предупреждения заработали Арангис и Альдерете.

Бразилия остается безоговорочным лидером квалификации, опережая Аргентину на шесть очков в турнирной таблице. Следом идут Эквадор, Уругвай и Колумбия.

Отбор на ЧМ-2022, Южная Америка, 5 тур

Колумбия – Бразилия 0:0

Колумбия: Оспина, Мохика, Медина, Куэста, Мина, Лерма (Урибе, 53), Барриос, Кинтеро (Синистерра, 74), Диас, Фалькао (Сапата, 74), Мартинес (Борре, 53).

Бразилия: Алиссон, Данило, Алекс Сандро, Милитао (Тиаго Силва, 71), Маркиньос, Фабиньо, Фред, Лукас Пакета, Неймар, Габриэл Барбоза (Рафинья, 61), Габриэл Жезус (Антони, 71).

Предупреждения: Лерма, Борре

Аргентина – Уругвай 3:0

Голы: Месси, 38, де Пауль, 44, Лаутаро Мартинес, 62

Аргентина: Мартинес, Тальяфико, Молина, Отаменди (Медина, 81), Ромеро, Ло Чельсо, Паредес (Паласиос, 75), де Пауль (Ди Мария, 65), Гонсалес (Альварес, 75), Лаутаро Мартинес (Корреа, 65), Месси.

Уругвай: Муслера, Винья (Пикерес, 63), Годин, Араухо (Гонсалес, 73), Коатес, Весино, Нандес (Торрейра, 63), Родригес (Кавани, 46), де ла Крус (Нуньес, 46), Вальверде, Суарес.

Чили – Парагвай 2:0

Голы: Бреретон, 68, Исла, 72

Чили: Браво, Марипан, Исла, Вегас, Диас (Роко, 44), Видаль, Арангис, Пульгар, Хименес (Менесес, 62), Бреретон, Санчес (Нуньес, 90).

Парагвай: Сильва, Альдерете, Гомес, Арсамендия, Рохас (Эскобар, 73), Морель (Санчес, 78), Альмирон, Кардосо Лусена, Перес (Ромеро, 73), Гонсалес (Санабрия, 65), Ромеро (Кардосо, 78).

Предупреждения: Арангис, Бреретон, Хименес – Морель, Перес, Альдерете

Удаления: Арангис – Альдерете

Сергей Стаднюк
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