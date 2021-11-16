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Отбор на ЧМ-2022. Италия не победила Северную Ирландию и попала в стыки, Англия наколотила Сан-Марино 10 мячей

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07:36
Отбор на ЧМ-2022. Италия не победила Северную Ирландию и попала в стыки, Англия наколотила Сан-Марино 10 мячей
Фото: Getty Images

Вашему вниманию главные матчи вечера в квалификации чемпионата мира-2022.

Северная Ирландия – Италия 0:0

Северная Ирландия: Пикок-Фаррелл, Эванс, Флэнаган, Кэткарт, Льюис, Сэвилл (Эванс, 72), Даллас, Маккэнн, Дэвис, Уайт (Уошингтон, 72), Мадженнис.

Италия: Доннарумма, Эмерсон (Скамакка, 80), Ди Лоренцо, Ачерби, Бонуччи, Берарди, Жоржиньо (Локателли, 68), Кьеза, Барелла (Белотти, 64), Инсинье (Бернардески, 68), Тонали (Кристанте, 46).

Предупреждения: Тонали (9), Мадженнис (57), Пикок-Фаррелл (83).

Швейцария – Болгария 4:0

Голы: Окафор, 48, Варгас, 57, Иттен, 72, Фройлер, 90

Швейцария: Зоммер, Шер (Соу, 90), Видмер, Мбабу, Фрай, Шакири (Эбишер, 90), Закария, Варгас (Зекири, 79), Фройлер, Окафор (Штеффен, 68), Гавранович (Иттен, 68).

Болгария: Караджов, Христов, Димитров, Турицов (Велковски, 46), Цветанов, Неделев, Костадинов, Кирилов (Цонев, 70), Чочев (Илиев, 65), Десподов (Янков, 80), Илиев (Минчев, 46).

Предупреждения: Турицов (18), Фройлер (33), Христов (67), Мбабу (90).

Шотландия – Дания 2:0

Голы: Суттар, 35, Адамс, 86

Шотландия: Гордон, О’Доннелл, Тирни (Ралстон, 87), Купер, Робертсон (Маккенна, 79), Макгинн, Гилмор (Маклин, 74), Кристи (Армстронг, 80), Макгрегор, Суттар, Адамс.

Дания: Шмейхель, Кристенсен, Вестергор, Мэле, Васс (Дрейер, 81), Бруун Ларсен (Систо, 56), Йонссон (Стаге, 56), Кристенсен (Ба, 81), Ольсен, Кьер, Корнелиус (Уре, 72).

Предупреждение: Шмейхель (21).

Сан-Марино – Англия 0:10

Голы: Магуайр, 6, Фаббри, 15, автогол, Кейн, 27, пен, 31, 39, пен, 42, Смит-Роу, 58, Мингз, 69, Абрахам, 78, Сака, 79

Сан-Марино: Бенедеттини, Хирш (Голинуччи, 46), Фаббри (Конти, 81), Росси, Голинуччи, Баттистини, Лунадеи (Грандони, 74), Д`Аддарио (Чензони, 46), Муларони, Нанни, Томассини (Витайоли, 46).

Англия: Рэмсдейл, Магуайр (Чилуэлл, 46), Мингз, Коуди, Александер-Арнолд, Фоден (Абрахам, 46), Филлипс (Галлахер, 46), Смит-Роу (Стоунз, 73), Беллингем, Сака, Кейн (Джеймс, 63).

Предупреждения: Томассини (16), Росси (26), Д`Аддарио (38), Баттистини (54), Абрахам (73).

Удаление: Росси (68).

Польша – Венгрия 1:2

Голы: Швидерски, 61 – Шафер, 37, Газдаг, 80

Польша: Шченсны, Пухач (Плахета, 83), Давидович, Беднарек, Кэш (Юзвяк, 46), Модер (Зелиньски, 46), Линетти (Франковски, 65), Клих, Кендзера, Швидерски, Пионтек (Милик, 65).

Венгрия: Дибус, Него, Ланг, Фиола, Надь, Варга (Газдаг, 59), Шафер, Шен (Кишш, 72), Надь (Вечеи, 90), Салаи, Салаи (Хан, 89).

Предупреждения: Надь (6), Клих (41), Шен (43), Кэш (45), Пухач (58), Салаи (64), Кендзера (67), Газдаг (74).

Напомним, сегодня решающий матч в отборе на ЧМ-2022 сыграет и сборная Украины – против Боснии.

Онлайн трансляция матча Босния и Герцеговина – Украина.

Петр Приходько
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сборная Италии (футбол) сборная Англии (футбол) сборная Шотландии (футбол) сборная Дании (футбол) сборная Швейцарии (футбол)

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