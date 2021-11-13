Отбор на ЧМ-2022. Италия не сумела обыграть Швейцарию. Разгромы от Англии, Венгрии и Польши
Восемь матчей отбора на чемпионат мира-2022 состоялись в пятницу, 12 ноября.
Англия на своем поле не почувствовала сопротивления Албании. Также разгромные победы одержали Польша и Венгрия. Девятую победу кряду оформила сенсационная Дания.
В центральном матче вечера Италия дома сыграла вничью со Швейцарией. Команды обменялись точными ударами Видмера и Ди Лоренцо.
Турнирная таблица всех отборочных групп.
Отбор на ЧМ-2022
Молдова – Шотландия 0:2
Голы: Паттерсон, 38, Адамс, 65
Молдова: Намашко, Ревенко, Болохан (Розгонюк, 62), Посмак, Марандич (Йосипой, 71), Дрос (Богачук, 61), Рацэ, Гынсарь (Кожокару, 61), Ионицэ, Жардан, Николэеску (Пунтус, 71).
Шотландия: Гордон, Паттерсон, Хендри, Тирни, Робертсон, Макгинн (Тернбулл, 90), Макгрегор, Армстронг (Нисбет, 76), Гилмор (Маклин, 85), Купер, Адамс (Браун, 85).
Предупреждения: Болохан, Марандич, Ионицэ, Пунтус, Рацэ – Паттерсон
Северная Ирландия – Литва 1:0
Гол: Шаткус, 17 (автогол)
Северная Ирландия: Пикок-Фаррелл, Макнейр, Эванс, Кэткарт, Дэвис, Фергюсон (Льюис, 70), Маккэнн, Даллас, Сэвилл (Эванс, 70), Мадженнис (Тэйлор, 78), Уошингтон (Джонс, 88).
Литва: Шеткус, Бараускас, Шаткус, Вайткунас, Мегелайтис (Арманавичюс, 86), Дапкус (Гашпуйтис, 75), Вербицкас (Шимкус, 86), Черных, Ласицкас, Лаукжямис (Казлаускас, 80), Новиковас.
Предупреждение: Бараускас
Италия – Швейцария 1:1
Голы: Ди Лоренцо, 36 – Видмер, 11
Италия: Доннарумма, Ачерби, Эмерсон (Калабрия, 80), Ди Лоренцо, Бонуччи, Жоржиньо, Барелла (Кристанте, 69), Кьеза, Локателли (Тонали, 58), Инсинье (Распадори, 79), Белотти (Берарди, 58).
Швейцария: Зоммер, Видмер, Родригес (Гарсия, 69), Шер, Аканджи, Шакири (Соу, 80), Штеффен (Имери, 69), Варгас (Зекири, 87), Фройлер, Окафор (Фрай, 79), Закария.
Предупреждения: Кьеза, Инсинье – Шер, Аканджи, Гарсия
Дания – Фарерские острова 3:1
Голы: Ольсен, 18, Бруун Ларсен, 63, Мэле, 90 – Ольсен, 89
Дания: Шмейхель, Мэле, Кьер, Ларсен, Васс, Ольсен (Корнелиус, 67), Линдстрем (Дилэйни, 57), Дарами (Бруун Ларсен, 57), Нергор (Йонссон, 80), Кристенсен, Поульсен (Дрейер, 67).
Фареры: Гестссон, Юнсен (Мор, 81), Давидсен, Наттестад, Ватнхамар (Йенсен, 67), Ватнхамар (Кнудсен, 80), Фэре, Ханссон, Андреасен, Эдмундссон (Ольсен, 55), Аскхам.
Предупреждения: Нергор – Юнсен, Ватнхамар, Ольсен
Австрия – Израиль 4:2
Голы: Арнаутович, 51 (пен.), Шауб, 62, 72, Забитцер, 84 – Битон, 32, Перец, 58
Австрия: Бахманн, Алаба, Линхарт, Хинтереггер (Драгович, 90), Триммель, Зайвальд, Шопф (Шауб, 58), Гриллич, Забитцер, Грюлль (Ульмер, 90), Арнаутович (Адаму, 89).
Израиль: Марциано, Даса, Абу-Абайд (Абу-Фани, 82), Эльхамед, Перец, Менахем, Натхо (Гандельман, 23), Битон, Соломон, Даббур (Абада, 82), Захави (Вейсман, 65).
Предупреждения: Хинтереггер – Абу-Абайд
Англия – Албания 5:0
Голы: Магуайр, 9, Кейн, 18, 33, 45, Хендерсон, 28
Англия: Пикфорд, Джеймс (Александер-Арнолд, 77), Магуайр, Уокер, Чилуэлл, Фоден (Грилиш, 63), Хендерсон, Стерлинг (Смит-Роу, 77), Филлипс (Беллингем, 64), Стоунз, Кейн (Абрахам, 63).
Албания: Стракоша, Весели, Кумбула (Дермаку, 17), Исмайли, Хюсай, Баре (Лячи, 12), Траши (Михай, 46), Гьясула, Байрами (Рамадани, 46), Узуни (Роши, 86), Цикалеши.
Предупреждения: Гьясула, Цикалеши, Исмайли, Лячи
Андорра – Польша 1:4
Голы: Валес, 45 – Левандовски, 5, 73, Южвяк, 11, Милик, 45
Андорра: Икер Альварес, Сервос, Алаведра, Макс Льовера, Сан-Николас (Паблос, 84), Алаэс (Гарсия Реном, 84), Валес (Гарсия, 66), Вьейра, Рикард, Пухоль (Росас, 62), Клементе (Мартинес, 66).
Польша: Шченсны, Глик, Рыбус, Берешиньски, Южвяк, Франковски (Кэш, 64), Клих (Пионтек, 64), Зелиньски (Шиманьски, 86), Крыховяк (Линетти, 64), Левандовски, Милик (Швидерски, 77).
Предупреждения: Пухоль, Алаэс, Вьейра– Клих, Крыховяк
Удаление: Рикард
Венгрия – Сан-Марино 4:0
Голы: Собослаи, 6, 83, Газдаг, 22, Вечеи, 88
Венгрия: Дибус, Салаи, Ланг, Него, Ботка (Балог, 85), Вечеи, Газдаг (Кишш, 73), Собослаи (Хан, 85), Надь (Шафер, 57), Шен (Варга, 57), Салаи.
Сан-Марино: Бенедеттини, Фаббри, Грандони (Голинуччи, 60), Росси (Дзондзини, 70), Баттистини, Голинуччи, Лунадеи, Муларони, Нанни (Витайоли, 60), Томассини (Хирш, 36), Томассини (Д`Аддарио, 60).
Предупреждения: Дзондзини