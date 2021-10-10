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Отбор на ЧМ-2022. Кендзера забил за сборную Польши, Монзуль отработала на матче сборной Англии

И другие результаты игрового дня
Футбол Чемпионат мира по футболу
08:49
Отбор на ЧМ-2022. Кендзера забил за сборную Польши, Монзуль отработала на матче сборной Англии
Фото: Getty Images

Вашему вниманию главные результаты игрового дня в отборе на ЧМ-2022.

Польша – Сан-Марино 5:0

Голы: Швидерски, 10, Бролли, 20, автогол, Кендзера, 50, Букса, 84, Пионтек, 90+1

Польша: Фабианьски (Маецки, 58), Кендзера, Гумны, Гелик, Клих (Пионтек, 46), Плахета, Линетти, Франковски (Берешиньски, 66), Козловски, Левандовски (Модер, 66), Швидерски (Букса, 72).

Сан-Марино: Бенедеттини, Палацци (Фаббри, 52), Бролли (Росси, 74), Симончини, Чензони (Грандони, 46), Баттистини, Голинуччи, Голинуччи, Муларони, Витайоли (Бернарди, 75), Хирш (Томассини, 46).

Предупреждения: Линетти (32), Голинуччи (86).

Люксембург – Сербия 0:1

Гол: Влахович, 68

Люксембург: Морис, Янс, Пинту, Карлсон, Шано, Тилль (Муратович, 90), Баррейро, Тилль, Синани, Боржес Саншес, Девилль (Омосанья, 74).

Сербия: Райкович, Павлович (Спайич, 46), Велькович, Настасич, Милинкович-Савич, Гудель (Лукич, 70), Костич (Лазович, 70), Джуричич (Радонич, 46), Тадич, Влахович, Митрович (Максимович, 87).

Предупреждения: Баррейро (1), Павлович (22), Карлсон (45), Джуричич (45).

Швейцария – Северная Ирландия 2:0

Голы: Цубер, 45+3, Фасснахт, 90+1

Швейцария: Зоммер, Мбабу (Видмер, 80), Эльведи, Аканджи (Шер, 53), Родригес, Закария, Шакири (Соу, 90), Фройлер, Цубер (Фасснахт, 81), Штеффен, Эмболо (Иттен, 90).

Северная Ирландия: Пикок-Фаррелл, Льюис, Кэткарт, Браун (Фергюсон, 80), Макнейр, Дэвис, Даллас (Брэдли, 86), Сэвилл, Томпсон (Джонс, 80), Бэллард, Уошингтон (Мадженнис, 62).

Предупреждения: Льюис (23), Брэдли (88), Мадженнис (89), Закария (90).

Удаление: Льюис (37).

Молдова – Дания 0:4

Голы: Ольсен, 23, Кьер, 34, пен, Нергор, 39, Мэле, 44

Молдова: Аврам, Жардан, Марандич, Армаш, Посмак, Гынсарь (Дрос, 62), Рацэ, Гечев (Потырнике, 46), Ионицэ (Котогой, 78), Йосипой (Спэтару, 62), Николэеску (Пунтус, 79).

Дания: Шмейхель, Мэле, Кьер (Вестергор, 46), Кристенсен, Васс, Хейбьерг (Андерсен, 65), Нергор, Дамсгор, Дилэйни (Йенсен, 57), Ольсен (Дольберг, 46), Поульсен (Корнелиус, 77).

Предупреждения: Марандич (20), Потырнике (78), Дрос (86).

Андорра – Англия 0:5

Голы: Чиллуэл, 17, Сака, 40, Абрахам, 59, Уорд-Проуз, 79, Грилиш, 86

Андорра: Гомес Морейра, Рубио (Сервос, 82), Макс Льовера, Гарсия (Лима, 31; Гарсия, 63), Мартинес (Алаэс, 64), Ребес, Гарсия Реном, Вьейра, Валес, Санчес (Рикард, 64), Рубио.

Англия: Джонстон, Коуди, Чилуэлл, Стоунз (Томори, 60), Триппьер, Фоден, Уорд-Проуз, Санчо (Грилиш, 72), Лингард (Маунт, 73), Сака, Абрахам (Уоткинс, 80).

Предупреждения: Мартинес (42), Стоунз (42), Санчо (45), Ребес (55), Коуди (85).

Напомним, Украина обыграла Финляндию (2:1) на выезде.

Петр Приходько
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сборная Польши (футбол) сборная Англии (футбол) сборная Сербии (футбол) сборная Швейцарии (футбол)

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