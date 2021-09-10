Отбор на ЧМ-2022. Хет-трик Месси принес Аргентине победу в матче с Боливией

Бразильцы справились с Перу

Лионель Месси / фото - Eurosport

В квалификационном матче ЧМ-2022 сборная Аргентины разгромила Боливию.

Счет уже на 14 минуте открыл Лионель Месси, прокинув мяч между ног защитнику и нанеся точный удар из-за пределов штрафной площадки.

Вскоре второй гол в матче забил Лаутаро Мартинес, но взятие ворот было отменено из-за оффсайда.

Но во втором тайме Месси снова взял дела в свои руки, и еще двумя голами оформил разгром соперника.

Аргентина – Боливия 3:0

Голы: Месси, 14, 64, 88.

Аргентина: Муссо, Акунья, Молина, Отаменди (Мартинес, 82), Песселья, Паредес, де Пауль (Паласиос, 82), Ди Мария (Гонсалес, 71), Гомес (Корреа, 62), Месси, Мартинес (Корреа, 71).

Боливия: Лампе, Джузино, Сагредо, Кинтерос, Акин, Вильярроэль (Вака, 46), Хустиниано, Вака (Альгараньяс, 68), Сааведра (Фернандес, 68), Сагредо (Вильямиль, 77), Морено.

Предупреждения: Акин (23), Вильярроэль (31), Вака (79).

Бразилия – Перу 2:0

Голы: Эвертон, 14, Неймар, 40

Бразилия: Уэвертон, Вериссимо, Данило (Матеус Кунья, 63), Алекс Сандро, Милитао, Каземиро (Бруно Гимараэс, 78), Лукас Пакета, Эвертон Рибейро (Дани Алвес, 63), Жерсон (Эденилсон, 84), Неймар, Габриэл Барбоза (Халк, 84).

Перу: Гальесе, Сантамария (Рамос, 46), Кальенс, Адвинкула, Лопес, Тапия (Картахена, 59), Йотун (Коста, 60), Гонсалес, Куэва (Флорес, 46), Каррильо, Лападула (Руидиас, 73).

Предуперждения: Сантамария (30), Тапия (35), Йотун (38), Каземиро (44), Лукас Пакета (57), Коста (63), Гонсалес (65), Габриэл Барбоза (66), Неймар (90).

Уругвай – Эквадор 1:0

Голы: Перейро, 90

Уругвай: Муслера, Араухо, Хименес, Винья (Пикерес, 73), Нандес, Бентанкур, де Арраскаэта (Перейро, 80), Вальверде, Весино, Родригес (Мартинес, 84), Альварес Мартинес (Макси Гомес, 72).

Эквадор: Ортис, Эступиньян, Инкапиэ, Леон (Ангуло, 90), Торрес, Груэсо, Гайбор (Франко, 64), Плата, Кайседо (Мена, 90), Кастильо, Эстрада (Валенсия, 84).

Предупреждения: Кастильо (59), Бентанкур (66), Нандес (76).

Колумибя – Чили 3:1

Голы: Борха, 19 (пен.), 20, Диас, 74 – Менесес, 56

Колумбия: Оспина, Куадрадо, Мурильо (Тесильо, 78), Куэста, Барриос, Морено, Урибе, Кинтеро (Фалькао, 78), Диас (Куэльяр, 90), Борре (Муньос, 69), Борха (Мартинес, 69).

Чили: Браво, Исла, Роко, Диас (Арангис, 46), Мена (Диас, 77), Видаль, Медель, Пульгар, Баэса (Нуньес, 46), Менесес (Паласиос, 77), Моралес (Хименес, 46).

Предупреждения: Видаль (30), Кинтеро (66), Пульгар (68), Диас (85).

Парагвай – Венесуэла 2:1

Голы: Мартинес, 7, Ромеро, 46 – Чансельор, 90

Парагвай: Сильва, Рохас (Касерес, 82), Бальбуэна, Алонсо, Мартинес, Ромеро (Санчес, 66), Вильясанти, Мартинес (Флорентин, 74), Ромеро (Перес, 74), Ромеро, Амарилья (Кардосо, 65).

Венесуэла: Фариньес, Гонсалес (Росалес, 58), Феррареси, Чансельор, Гонсалес, Мартинес, Сотельдо, Морено (Мансано, 73), Саварино (Бельо, 22), Отеро (Мартинес, 58), Уртадо (Варгас, 73).

Предупреждения: Алонсо (20), Бальбуэна (48), Гонсалес (54).