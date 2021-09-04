Отбор на ЧМ-2022. Победы России, Норвегии и поражение Люксембурга с Родригешем и Тиллем
Отборочные матчи на чемпионат мира-2022 в Катаре.
Кипр – Россия 0:2
Голы: Ерохин, 6, Жемалетдинов, 55.
Кипр: Михаил, Псалтис (Захариу, 77), Иоанну, Каро, Панайоту (Авраам, 62), Папулис (Элиа, 73), Артиматас (Кирьяку, 73), Питтас (Ционис, 61), Кастанос, Лоизу, Кателарис.
Россия: Гильерме, Караваев, Самошников, Дивеев, Джикия, Головин (Кузяев, 68), Ерохин, Черышев (Жемалетдинов, 46), Баринов, Миранчук (Бакаев, 65), Смолов (Тюкавин, 75).
Предупреждения: Артиматас, 45, Смолов, 59, Ерохин, 74, Кателарис, 90, Жемалетдинов, 90.
Словения – Мальта 1:0
Гол: Ловрич, 44 (п.).
Словения: Облак, Балковец, Мевля, Стоянович, Куртич, Бийол, Гнезда-Черин, Ловрич (Горенц-Станкович, 70), Бохар (Чрнигой, 60), Шешко (Шпорар, 70), Млакар (Зайц, 61).
Мальта: Бонелло, Аттард, Мускат, Пепе, Теума, Шоу, Корбалан (Камензули, 46), Каруана (Пизани, 79), Димек (Мбонг, 58), Сатариано (Монтебелло, 58), Мбонг (Гэмбин, 73).
Предупреждения: Куртич, 12, Пепе, 43, Сатариано, 45, Монтебелло, 77, Мускат, 86.
Латвия – Норвегия 0:2
Голы: Холанд, 20 (п.), Эльюнусси, 66.
Латвия: Штейнбор (Озолс, 43), Юрковскис, Тарасов, Дубра, Цыганик (Кроллис, 75), Карклиньш (Зюзин, 70), Камеш (Федоров, 75), Икауниекс, Эмсис, Гутковский (Улдрикис, 70), Савальниекс.
Норвегия: Хансен, Страннберг, Айер, Педерсен, Мелинг, Норманн (Берг, 60), Эльюнусси (Дэли, 77), Торстведт (Серлот, 60), Торсбю, Эдегор (Хеуге, 88), Холанд (Кинг, 88).
Предупреждения: Гутковский, 62, Федоров, 90.
Сербия – Люксембург 4:1
Голы: Митрович, 22, 35, Шано, 81 (авт.), Миленкович, 90 – Тилль, 77
Сербия: Райкович, Настасич (Велькович, 84), Миленкович, Павлович, Лазович (Влахович, 70), Гудель, Костич, Милинкович-Савич, Лукич (Радонич, 70), Тадич (Максимович, 90), Митрович (Йович, 84).
Люксембург: Морис, Карлсон, Махмутович (Тилль, 46), Янс, Пинту, Баррейро, Мартинс Перейра, Синани (Девилль, 90), Тилль (Боржес Саншес, 90), Родригеш, Шано (Скендерович, 90).
Предупреждения: Мартинс Перейра, 34, Тадич, 44, Родригеш, 79.
Удаление: Родригеш, 90.
Ирландия – Азербайджан 1:1
Голы: Даффи, 87 – Махмудов, 45
Ирландия: Базуну, Коулмэн, Иган, Даффи, Доэрти (Коллинз, 80), Каллен (Браун, 87), Макклейн, Моламби (Хурихэйн, 63), Пэрротт (Робинсон, 63), Ида, Коннолли (Хорган, 46).
Азербайджан: Магомедалиев, Кривоцюк, Хагверди, Медведев (Гусейнов, 70), Байрамов (Салахлы, 70), Махмудов, Бадалов, Алескеров (Ахмедзаде, 71), Гараев, Озобич (Нуриев, 80), Эмрели (Шейдаев, 79).
Предупреждения: Моламби, 56, Кривоцюк, 67, Махмудов, 87, Браун 90.
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