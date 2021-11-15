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Отбор на ЧМ-2022. Сербия сенсационно отправила Португалию в стыки, Испания сделала то же самое со Швецией

Роналду и компания неожиданно проиграли в родных стенах
Футбол Чемпионат мира по футболу
07:58
Отбор на ЧМ-2022. Сербия сенсационно отправила Португалию в стыки, Испания сделала то же самое со Швецией
Фото: Getty Images

Один из матчей отбора на ЧМ-2022 завершился сенсационным исходом – сборная Португалии умудрилась в родных стенах проиграть Сербии и не попасть на чемпионат мира напрямую. Команда Роналду будет играть в стыковых матчах. Португальцы открыли счет на 2-й минуте усилиями Ренату Саншеша, но затем голы Тадича на 33-й и Митровича на 90-й минутах отправили Португалию в стыковые матчи, а Сербию – на 1-е место.

Португалия – Сербия 1:2

Голы: Саншеш, 2 – Тадич, 33, Митрович, 90

Португалия: Руй Патрисиу, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Мендеш, Фонте, Моутинью (Пальинья, 64), Данилу Перейра (Андре Силва, 90), Бернарду Силва (Бруну Фернандеш, 64), Саншеш (Рубен Невеш, 84), Диогу Жота (Жоау Феликс, 83), Роналду.

Сербия: Райкович, Миленкович, Павлович, Велькович (Спайич, 65), Лукич, Костич (Йович, 89), Милинкович-Савич, Живкович (Радонич, 69), Гудель (Митрович, 46), Тадич, Влахович.

Предупреждения: Жоау Канселу (8), Гудель (13), Моутинью (61), Павлович (66), Саншеш (67), Миленкович (70), Митрович (90).

В еще одном матче вечера сенсации не случилось: Испания прогнозируемо переиграла Швецию и вышла на ЧМ напрямую, а шведы будут бороться за право поехать в Катар в стыковых играх.

Испания – Швеция 1:0

Гол: Мората, 86

Испания: Унаи Симон, Пау Торрес, Альба, Аспиликуэта, Лапорт, Бускетс, Солер (Мерино, 73), Ольмо (Мендес, 90), Гави (Родри, 90), Сарабия (Мората, 59), де Томас (Родриго, 60).

Швеция: Ольсен, Линделеф, Аугустинссон, Нильссон, Крафт (Ольссон, 85), Кулусевски (Квайсон, 64), Экдаль, Форсберг (Сванберг, 63), Ольссон, Классон, Исак (Ибрагимович, 73).

Предупреждения: Крафт (77), Мендес (90), Ибрагимович (90).

Напомним, завтра сборная Украины проведет решающий матч против Боснии и Герцеговины в отборе на ЧМ-2022, где решится, попадет ли команда Александра Петракова в стыковые матчи.

Онлайн трансляция матча Босния и Герцеговина – Украина.

Петр Приходько
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Теги

сборная Португалии (футбол) сборная Швеции (футбол) сборная Испании (футбол) сборная Сербии (футбол)

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