Отбор на ЧМ. Родригеш оформил дубль Азербайджану без Нуриева. Россия разнесла Кипр

Сборная форварда «Колоса» финишировала на последнем месте в группе

Жерсон Родригеш / Фото - UEFA

В пятом туре отбора на чемпионат мира-2022 сборная России на своем поле разгромила Кипр, Люксембург на выезде переиграл Азербайджан.

Подопечные Валерия Карпина не испытали проблем со скромным оппонентом. Хозяева отправили шесть мячей в ворота соперника.

После удаления Муталлимова по голу оформили нападающий «Динамо» Жерсон Родригеш и хавбек «Шерифа» Себастьян Тилль. В концовке Салахлы отквитал один мяч. Однако команда пропустила вновь от арендованного «Труа» игрока «бело-синих».

Россия лидирует в группе H, на пять очков опережая Хорватию. Однако в случае победы в очной встрече и матче с Мальтой именно «клетчатые» получат прямую путевку в Катар.

Азербайджан на последнем месте завершил борьбу в квартете A. Ранее Люксембург потерял шансы зацепиться хотя бы за плей-офф.

Отбор на ЧМ-2022, пятый тур

Россия – Кипр 6:0

Голы: Ерохин, 4, 87, Смолов, 55, Мостовой, 56, Сутормин, 62, Заболотный, 81

Россия: Сафонов, Терехов, Дивеев (Чистяков, 67), Осипенко, Сутормин, Головин (Зобнин, 57), Ерохин, Мостовой (Ионов, 72), Фомин (Глебов, 67), Миранчук, Смолов (Заболотный, 57).

Кипр: Деметриу, Иоанну, Каро, Сотириу, Псалтис (Деметриу, 46), Ционис (Мамас, 68), Кастанос (Антониадис, 83), Папулис (Шполярич, 84), Артиматас, Лайфис, Сотириу (Какулис, 74).

Азербайджан – Люксембург 1:3

Голы: Салахлы, 82 – Родригеш, 67, 90, Тилль, 78

Азербайджан: Магомедалиев, Мустафазаде, Муталлимов, Медведев, Салахлы (Абдуллаев, 86), Махмудов, Гараев, Озобич (Ахмедзаде, 68), Кривоцюк, Эмрели (Алескеров, 86), Шейдаев (Дадашов, 68).

Люксембург: Шон, Пинту, Шано, Янс (Бонерт, 72), Карлсон, Мартинс Перейра, Баррейро, Синани (Тилль, 72), Тилль (Олесен, 88), Родригеш, Боржес Саншес (Девилль, 57).

Предупреждения: Эмрели, Салахлы, Махмудов – Карлсон

Муталлимов