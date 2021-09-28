Насим Хамед: «Джошуа не на том уровне, на каком себя возомнил»
Отдыхает после Джошуа. Усик в компании Беленюка посетил матч «Интер» – «Шахтер»
Новоиспеченный чемпион попал в объектив одной из камер
28 сентября 20:59
Александр Усик / фото - Getty Images
Новоиспеченный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (19-0, 13 КО) только вчера прилетел в Киев после победы над Энтони Джошуа (24-2, 21 КО), а уже сегодня, в компании олимпийского чемпиона Жана Беленюка, приехал в Харьков на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов между «Шахтером» и «Интером».
XSPORT.ua также следит за матчем «Шахтер» – «Интер» и ведет для вас текстовую трансляцию этого поединка.
Напомним, Де Дзерби также высказался об этом матче.