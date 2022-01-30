Отец девушки, которую избивал форвард МЮ: «Ее телефон взломали, она не хотела, чтобы все это попало в сеть»

Мэйсон Гринвуд / Фото: Twitter

Алан Робсон, отец девушки форварда «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда Харриет Робсон, высказался по поводу скандала с участием футболиста. Его цитирует Daily Mail.

Она сказала, что ее телефон взломали. Мы ей сказали все удалить, она это сделала, но было уже поздно.

Она подавлена, потому что не хотела, чтобы все это попало в сеть. Мы знаем Гринвуда со времен его выступлений за молодежку. Он был частью нашей семьи 2-3 года.

В последние месяцы их отношения складывались не лучшим образом. И она просто разбита из-за всего этого».