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Отец девушки, которую избивал форвард МЮ: «Ее телефон взломали, она не хотела, чтобы все это попало в сеть»

Скандал продолжает набирать обороты
Футбол Премьер-Лига (Англия)
22:16
Отец девушки, которую избивал форвард МЮ: «Ее телефон взломали, она не хотела, чтобы все это попало в сеть»
Мэйсон Гринвуд / Фото: Twitter

Алан Робсон, отец девушки форварда «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда Харриет Робсон, высказался по поводу скандала с участием футболиста. Его цитирует Daily Mail.

«Любому отцу не хотелось бы узнать, что подобное произошло с его дочерью. Полиция уже в курсе, Харриет написала заявление.

Она сказала, что ее телефон взломали. Мы ей сказали все удалить, она это сделала, но было уже поздно.

Она подавлена, потому что не хотела, чтобы все это попало в сеть. Мы знаем Гринвуда со времен его выступлений за молодежку. Он был частью нашей семьи 2-3 года.

В последние месяцы их отношения складывались не лучшим образом. И она просто разбита из-за всего этого».


Напомним, Харриет Робсон выложила в сеть видео и фото побоев от Гринвуда и аудио, где футболист принуждает ее к сексу. Затем «Манчестер Юнайтед» отстранил игрока от матчей и тренировок, а позже британские медиа сообщили, что Гринвуд уже арестован.

Петр Приходько
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Теги

Мэйсон Гринвуд Манчестер Юнайтед

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