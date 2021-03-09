Кавани хочет уйти из «Манчестер Юнайтед»
Отец Кавани: «Моему сыну не нравится в Англии»
Форвард МЮ хочет покинуть клуб
Эдинсон Кавани / Фото: ВВС
Луис Кавани, отец форварда «Манчестер Юнайтед» Эдинсона Кавани, сообщил, что его сыну не нравится в Англии. Его слова приводит Sky Sports.
«Моему сыну не нравится в Англии. Он хочет вернуться и быть рядом с семьей. Эдинсон планирует завершить карьеру в Южной Америке.
У него было много разговоров с Рикельме. Он хочет играть в «Боке». Уже представляю, как он будет играть с Тевесом. Хотелось бы, чтобы он выступал за серьезную команду.
Ему всегда хотелось играть в «Боке», он знает, что такое – болеть за нее. Если он вернется, то только в «Боку». Мой сын хочет вернуться в середине этого года. Он не намерен оставаться там.
Он был очень расстроен тем, что его наказали за слово «негрито».
Ранее стало известно, что Кавани ведет переговоры с «Бока Хуниорс».
Комментарии 0