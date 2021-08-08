Месси признался, что хотел покинуть «Барселону» еще в прошлом году
Отец Месси получил официальный контракт от ПСЖ
Переговоры между сторонами начались в четверг
17:20
Фото: en.as.com
Шестикратный обладатель «Золотого мячя» Лионель Месси
вскоре станет игроком ПСЖ, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в Twitter.
По информации источника, отец Лионеля Хорхе Месси сегодня утром, 8 августа, получил от французского клуба официальный контракт. Переговоры о соглашение начались в четверг.
Аргентинец готов принять предложение. Сегодня Лионель прилетит в Париж на медицинский осмотр.
Напомним, что аргентинец не сумел сдержать слез во время прощальной с «Барселоной» пресс-конференции.
Комментарии 0