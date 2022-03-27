Отец Тимощука записался в территориальную оборону, пока его сын игнорирует войну
Экс-игрок сборной Украины продолжает работать в россии, несмотря на войну
20:32
Анатолий Тимощук
Тренер «Вереса» Юрий Вирт рассказал о том, как попытался выйти на контакт с бывшим игроком «Шахтера» и сборной Украины Анатолием Тимощуком:
«Я написал Тимощуку, что на его месте поступил бы иначе. Он должен сам объяснить свой поступок. Он живет в Санкт-Петербурге. Я не знаю, видит ли он то, что происходит в Украине. Написал ему, что если бы он увидел, то покинул этот клуб и жил бы в другой стране.
Я знаю, что отец его полностью держит в курсе. Он проживает в Луцке и записался в терроборону. Я думаю, что он все знает.»
Ранее XSPORT.ua опубликовал видеореакцию украинских военных на игровую футболку предателя Тимощука.
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