Защитник «Барселоны» может стать одноклубником Яремчука
Отец Яремчука признался, что форвардом интересовались в Англии
Украинец хотел перейти в клуб, борющийся за за чемпионство
21:03
Роман Яремчук / Фото - Бенфика
Олег Яремчук, отец нападающего «Бенфики» Романа Яремчука, сообщил о том, что его сыном интересовались представители английской Премьер-лиги.
Были предложения от английских команд, которые не попадают в первую десятку АПЛ. Сын хотел перейти в клуб, который борется за чемпионство, а не плетется где-то в нижней части таблицы.
«Бенфика» же следила за Романом последние два года. А после Евро-2020 предметно взялась за дело.
Напомним, UEFA лишил Яремчука гола в дебютном матче против российского клуба.
Комментарии 0