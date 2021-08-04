Отец Яремчука: «Тренер «Бенфики» правильно сделал, что не взял сына в Москву»

Форвард не дебютирует за «орлов» в ЛЧ

Роман Яремчук / фото - FootBoom

Олег Яремчук – отец форварда сборной Украины Романа Яремчука прокомментировал отсутствие его сына в заявке на матч «Бенфики» в ЛЧ против московского «Спартака»:

«Я считаю, что главный тренер «Бенфики» Жорже Жезус правильно сделал, не включив Романа в состав делегации. И не только потому, что в «Бенфике» сразу пять игроков амплуа Яремчука планомерно готовились к поединку со «Спартаком». Все же, нужно учесть, что в составе «Бенфики» сын провел лишь несколько тренировок, а ведь еще необходимо время для адаптации. К тому же нельзя забывать, что после возвращения из отпуска со своей предыдущей командой – «Гентом», Роман вообще не тренировался. Поэтому не было смысла форсировать события. Сейчас сын в Лиссабоне упорно занимается под руководством тренера по физподготовке. 7 августа стартует чемпионат Португалии, «Бенфика» играет в гостях с «Морейренсе». Роман прилагает усилия, чтобы подойти к поединку во всеоружии, однако дальше все будет зависеть от решения Жорже Жезуса».

«Орлы» купили нападающего у «Гента» за 17 миллионов евро, но дебюта украинца за команду еще стоит подождать.

Ранее стало известно,почему Яремчук не сыграет в матче со «Спартаком».