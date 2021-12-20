«Отказался от больших денег». Экс-лидер «Шахтера» рассказал, почему покинул АПЛ
Бывший хавбек «Шахтера» и «Челси» Виллиан рассказал Рио Фердинанду в подкасте Vibe with Five, почему решил покинуть лондонский «Арсенал»:
«Я не играл на своем уровне, потому что не был счастлив. Не хочу вдаваться в подробности, но я не был счастлив. Когда я приехал туда, я был счастлив, с самого начала был мотивирован. Я хотел преуспеть – новый клуб, новые партнеры, новый проект.
Через три месяца я сказал своему агенту: «Пожалуйста, я хочу уйти». Я не хочу плохо говорить о клубе, потому что это большой клуб, у него большая история, там играли великие игроки.
Но это не сработало, и это было, конечно, самое сложное время в моей карьере. Я отказался от больших денег. Деньги не самое главное в жизни, нужно быть счастливым, получать удовольствие, просыпаться с желанием идти на тренировку. Я этого не чувствовал, поэтому сказал себе, своей семье и жене: «Я не могу оставаться здесь, я несчастлив в «Арсенале», я должен уйти». Для меня нечестно только из-за денег оставаться там, где ты не хочешь играть».
Этим летом бразилец вернулся в «Коринтианс», где когда-то начинал профессиональную карьеру.
Украинскому болельщику Виллиан известен своими выступлениями в составе «Шахтера», где он провел 221 матч и набрал 100 очков по системе гол+пас.
Летом игрок разорвал контракт с «Арсеналом», где он потерял доверие тренера и болельщиков. Фанаты даже высмеивали его физическую форму.
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