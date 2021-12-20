«Отказался от больших денег». Экс-лидер «Шахтера» рассказал, почему покинул АПЛ

Виллиан / фото - Twitter

Бывший хавбек «Шахтера» и «Челси» Виллиан рассказал Рио Фердинанду в подкасте Vibe with Five, почему решил покинуть лондонский «Арсенал»:

Через три месяца я сказал своему агенту: «Пожалуйста, я хочу уйти». Я не хочу плохо говорить о клубе, потому что это большой клуб, у него большая история, там играли великие игроки.

Но это не сработало, и это было, конечно, самое сложное время в моей карьере. Я отказался от больших денег. Деньги не самое главное в жизни, нужно быть счастливым, получать удовольствие, просыпаться с желанием идти на тренировку. Я этого не чувствовал, поэтому сказал себе, своей семье и жене: «Я не могу оставаться здесь, я несчастлив в «Арсенале», я должен уйти». Для меня нечестно только из-за денег оставаться там, где ты не хочешь играть».