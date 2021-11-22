Отказался разминаться, но вышел на поле. Хавбек «Реала» устроил неразбериху на скамейке

Футболист пошел против решения тренера

Иско / фото - Real Madrid CF

В матче 14-го тура Примеры мадридский «Реал» уверенно расправился с «Гранадой» (4:1).

Как сообщает радиостанция Onda Cero, на 80-й минуте встречи в технической зоне «сливочных» произошел необычный эпизод.

Главный тренер мадридцев Карло Анчелотти подозвал к себе разминающихся Луку Йовича и Эдуардо Камавингу, чтобы выпустить их на поле.

Другой игрок мадридцев Иско остановил свою разминку, и заявил тренеру, что остановит свой процесс подготовки к выходу на поле.

29-летний испанец подумал, что на поле его уже не выпустят. Анчелотти объяснил подопечному, что планировал ввести его в игру чуть позже, но так как футболист перестал разминаться, то итальянец выпустил его на поле вместе с другими.

В этом сезоне Иско окончательно выпал из состава команды, проиграв конкуренцию другим полузащитникам. Только у одного хавбека команды положение еще хуже – Дани Себальос вернулся летом из аренды, но пока что так и не провел ни одной встречи из-за тяжелой травмы.

В кампании 21/22 Иско провел на поле лишь 176 минут, за которые отметился одним голом.

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