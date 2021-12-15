Отказавшимся от вакцинации игрокам АПЛ могут снизить зарплаты

В Англии новая вспышка коронавируса

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Руководство английской Премьер-лиги готово ввести новые меры на фоне учащенных случаев заболеваемости COVID-19, сообщает Daily Mail.

На последней неделе у игроков и сотрудников клубов высшего дивизиона было обнаружено 42 случая заражения коронавирусной инфекцией – антирекорд с момента начала публикаций еженедельных результатов.

Уже были отменены последние игры «Тоттенхэма», а также матч МЮ с «Брентфордом».

В АПЛ рассматривают снижение заработной платы игрокам, которые отказываются от вакцинации, но вынужденно уходят на самоизоляцию.

Также сообщалось, что один из клубов чемпионата будет при подписании новых футболистов обращать внимание на наличие прививки.