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Откажет «Барселоне». Игрок «Реала» продлит контракт с клубом

Янузай останется баском
Футбол Примерa (Испания)
11:33
Откажет «Барселоне». Игрок «Реала» продлит контракт с клубом
Фото: Marca

Полузащитник «Реал Сосьедада» Аднан Янузай продлит контракт с клубом.

У хавбека были предложение от ведущих клубов Испании, включая «Севилью» и «Барселону» и других клубов, но он им отказал. Бельгиец намерен продолжить играть в баскском клубе.

26-летий игрок готов продлить контракт и остаться в команде до 2026-го года. Стороны ведут переговоры, сообщает Marca.

В нынешнем сезоне Янузай провел 29 матчей за «Сосьедад», забив четыре мяча и сделав три ассиста.

За команду он выступает с 2018-го года.

Андрей Усмонов
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