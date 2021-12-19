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Отмена гола в конпенсированное время лишила «Милан» очков в матче с «Наполи»

Неаполитанцы догнали «россонери» в таблице
Футбол Серия А (Италия)
19 декабря 23:40
Отмена гола в конпенсированное время лишила «Милан» очков в матче с «Наполи»
Фото - Наполи

В 18-м туре итальянской Серии А «Наполи» на выезде переиграл «Милан».

Уже в самом дебюте встречи неаполитанцы открыли счет силами Элмаза. На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе гостей.

Во второй половине встречи активнее действовали также подопечные Лучано Спаллетти. Но под конец активизировались «россонери».

Кессие сумел поразить ворота после скидки от Жиру. Но гол был отменен после пересмотра VAR – офсайд.

«Наполи» обошел «Милан» в  турнирной таблице. «Интер» увеличил отрыв до четырех очков.

Серия А, 18 тур

«Милан» – «Наполи» 0:1

Гол: Элмаз, 5

«Милан»: Оспина, Малькюи, Жезус, Ррахмани, Ди Лоренцо, Демме (Лоботка, 54), Зелиньски (Унас, 77), Замбо-Ангисса, Элмаз (Гулям, 86), Петанья (Мертенс, 78), Лосано (Политано, 77).

«Наполи»: Меньян, Флоренци (Калулу, 86), Романьоли, Томори, Балло-Туре, Крунич (Салемакерс, 63), Кессиэ, Тонали (Беннасер, 78), Ибрагимович, Браим Диас (Жиру, 63), Жуниор Мессиас (Кастильехо, 78).

Предупреждения: Ди Лоренцо, Малькюи
Сергей Стаднюк
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