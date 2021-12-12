Отмена гола Жуана Жезуса помогла «Эмполи» сенсационно обыграть «Наполи»

Новичок Серии А не позволил неаполитанцам сравняться с «Миланом»

Фото - Наполи

В 17-м туре итальянской Серии А «Наполи» дома уступил «Эмполи».

Уже в первом тайме хозяева потеряли одного из лидеров центра поля. Вместо Зелиньски на поле появился Инсинье.

После перерыва Жуану Жезусу таки удалось распечатать ворота соперника. Но гол был отменен из-за офсайда.

Повергнул соперника в шок Кутроне ближе к концовке игры. Деморализованные неаполитанцы не сумели спасти даже ничью.

«Наполи» упустил возможность сравняться с «Миланом» во главе турнирной таблицы. Команда уже четвертая. «Эмполи» поднялся на седьмую строчку.

Серия А, 17 тур

«Наполи» – «Эмполи» 0:1

Гол: Кутроне, 70

«Наполи»: Оспина, Ди Лоренцо, Жезус, Ррахмани, Мариу Руй, Демме (Замбо-Ангисса, 63), Зелиньски (Инсинье, 22), Унас, Элмаз (Малькюи, 87), Мертенс (Петанья, 63), Лосано (Политано, 63).

«Эмполи»: Викарио, Стоянович, Луперто (Вити, 82), Исмайли, Паризи, Штулац (Риччи, 64), Хендерсон (Хаас, 63), Байрами (Ди Франческо, 64), Журковски (Бандинелли, 79), Кутроне, Пинамонти.

Журковски