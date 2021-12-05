Отмененный гол Коваленко помешал «Специи» обыграть «Сассуоло»

Команда оторвалась от «Дженоа» Шевченко всего на два очка

Виктор Коваленко / Фото - Специя

В 16-м туре итальянской Серии А «Специя» в родных стенах сыграла вничью с «Сассуоло».

На 16-й минуте матче Виктор Коваленко поразил ворота соперника. Но после пересмотра VAR гол был отменен из-за офсайда.

Хозяева все же забили. Открыл счет Манай, а удвоил преимущество Джаси. Тем не менее, дубль Распадори не позволил команде украинца добыть победу.

«Сассуоло» расположился в середине турнирной таблице. «Специя» на два очка оторвалась от «Дженоа» Андрея Шевченко в борьбе за выживание.

Серия А, 16 тур

«Специя» – «Сассуоло» 2:2

Голы: Манай, 35, Джаси, 47 – Распадори, 66, 79

«Специя»: Проведель, Амьян, Николау, Эрлич, Сала (Бурабия, 67), Реца, Маджоре (Бастони, 88), Коваленко (Верде, 67), Джаси (Христов, 76), Манай (Колли, 88), Нзола.

«Сассуоло»: Консильи, Мюльдюр (Толян, 46), Айхан, Феррари, Кирьякопулос, Лопес, Фраттези (Харруи, 86), Матеус Энрике (Распадори, 46), Дефрель (Бога, 69), Берарди, Скамакка.

Реца, Маджоре, Сала, Христов – Фраттези, Кирьякопулос, Берарди