Отмененный гол Плеа помешал «Боруссии» М избежать поражения «Аугсбургу»

Команда провалила старт сезона после смены тренера

Фото - Боруссия Менхенгладбах

В пятом туре немецкой Бундеслиги менхенгладбахская «Боруссия» на выезде уступила «Аугсбургу».

«Жеребцы» переиграли соперника, как во владении, так и по количеству ударов. Плеа сумел поразить ворота соперника на старте второго тайма. Но гол был отменен из-за офсайда.

А, вот, «легальный» мяч забили хозяева. В концовке матча принес победу своей команде Нидерлехнер.

«Боруссия» набрала лишь четыре очка в стартовых пяти турах. «Аугсбург», благодаря победе, обошел «гладбахцев» в турнирной таблице.

Бундеслига, 5 тур

«Аугсбург» – «Боруссия» Менхенгладбах 1:0

Гол: Нидерлехнер, 81

«Аугсбург»: Гикевич, Фрамбергер (Кордова, 66), Гауэлеу, Оксфорд, Гумны, Яго (Педерсен, 44), Калиджури (Йенсен, 85), Хан, Дорш, Варгас (Майер, 85), Зекири (Нидерлехнер, 66).

«Боруссия»: Зоммер, Байер, Гинтер, Эльведи, Скалли, Нетц (Вольф, 46), Штиндль, Закария, Нойхаус (Бенеш, 84), Херрманн (Эмболо, 80), Плеа.

Хан – Байер, Закария