Отметил юбилей в кругу команды. Как сборная Украины поздравила Макаренко с Днем Рождения

Украинскому полузащитнику исполнилось 30 лет

Евргений Макаренко (справа) / Фото: Павел Кубанов

Завершился еще один день тренировочного сбора национальной команды Украины перед Евро-2020.



21 мая запомнилось приятным событием – полузащитник сборной Украины Евгений Макаренко отпраздновал юбилей – 30 лет. На ужине после вечерней тренировки главный тренер Андрей Шевченко поздравил именинника, а после в зал вывезли торт юбиляру, который приготовил шеф-повар сборной по заказу жены Макаренко.

Фото (это и далее): Павел Кубанов

Напомним, что 23 мая сборная Украины проведет первый товарищеский матч против Бахрейна в Харькове. Видео трансляция матча Украина – Бахрейн.