Павелко – о призовых по итогам Евро-2020: «Можно будет купить больше, чем квартиру»
Отметил юбилей в кругу команды. Как сборная Украины поздравила Макаренко с Днем Рождения
Украинскому полузащитнику исполнилось 30 лет
12:11
Евргений Макаренко (справа) / Фото: Павел Кубанов
Завершился еще один день тренировочного сбора национальной команды Украины перед Евро-2020.
21 мая запомнилось приятным событием – полузащитник сборной Украины Евгений Макаренко отпраздновал юбилей – 30 лет. На ужине после вечерней тренировки главный тренер Андрей Шевченко поздравил именинника, а после в зал вывезли торт юбиляру, который приготовил шеф-повар сборной по заказу жены Макаренко.
Напомним, что 23 мая сборная Украины проведет первый товарищеский матч против Бахрейна в Харькове. Видео трансляция матча Украина – Бахрейн.