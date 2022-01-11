«Севилья» обыграла «Кадис» и сократила отставание от «Реала»
Отобравший в этом сезоне очки у «Реала» и «Барселоны» клуб уволил главного тренера
Команда идет на предпоследнем месте в чемпионате
11 января 12:25
Альваро Сервера / фото - АS
Испанский «Кадис» попрощался с главным тренером Альваро Серверой, сообщает официальный сайт команды.
Специалист работал в клубе с 2016-го года, и именно он вывел команду в Примеру впервые за 14 лет по итогам кампании 19/20.
В текущем сезоне команда под руководством испанца набрала лишь 14 очков в чемпионате, занимая предпоследнее место. Но «подлодка» также успела удивить в кампании 21/22, отобрав очки и у «Реала», и у «Барселоны», сыграв с ними вничью.
Но решение уволить специалиста было принято после длительной серии команды без побед. Клуб не побеждал с начала ноября, когда был повержен «Атлетик» со счетом 1:0.
Впереди у команды матчи в Кубке Испании со «Спортинг Хихоном», где на флангах обороны феерят два украинца.
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