Отобравший в этом сезоне очки у «Реала» и «Барселоны» клуб уволил главного тренера

Команда идет на предпоследнем месте в чемпионате

Альваро Сервера / фото - АS

Испанский «Кадис» попрощался с главным тренером Альваро Серверой, сообщает официальный сайт команды.

Специалист работал в клубе с 2016-го года, и именно он вывел команду в Примеру впервые за 14 лет по итогам кампании 19/20.

В текущем сезоне команда под руководством испанца набрала лишь 14 очков в чемпионате, занимая предпоследнее место. Но «подлодка» также успела удивить в кампании 21/22, отобрав очки и у «Реала», и у «Барселоны», сыграв с ними вничью.

Но решение уволить специалиста было принято после длительной серии команды без побед. Клуб не побеждал с начала ноября, когда был повержен «Атлетик» со счетом 1:0.

Впереди у команды матчи в Кубке Испании со «Спортинг Хихоном», где на флангах обороны феерят два украинца.