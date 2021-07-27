«Отвратительная обезьяна, если я увижу тебя – зарежу». Хавбек «Барселоны» подвергся расистским оскорблениям

Мориба не может договориться с каталонским клубом о новом контракте

Илайш Мориба / Фото: Goal

Полузащитник «Барселоны» Илайш Мориба подвергся расистским оскорблениям в социальных сетях.



«Черный никому не нужен», «отвратительная обезьяна», «если я увижу тебя, зарежу» – такие высказывания пользователи оставляли в соцсетях из-за того, что 18-летний хавбек не может договориться с «сине-гранатовыми» о продлении контракта. Отметим, что из-за сложностей с новым соглашением Мориба тренируется с молодежной командой.

Футболист в своем Tik Tok отреагировал на оскорбления в свой адрес:

Серьезно?

Напомним, что для укрепления дисциплины в коллективе «Барселона» пошла на радикальные меры.