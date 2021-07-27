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«Отвратительная обезьяна, если я увижу тебя – зарежу». Хавбек «Барселоны» подвергся расистским оскорблениям
Мориба не может договориться с каталонским клубом о новом контракте
10:55
Илайш Мориба / Фото: Goal
Полузащитник «Барселоны» Илайш Мориба подвергся расистским оскорблениям в социальных сетях.
«Черный никому не нужен», «отвратительная обезьяна», «если я увижу тебя, зарежу» – такие высказывания пользователи оставляли в соцсетях из-за того, что 18-летний хавбек не может договориться с «сине-гранатовыми» о продлении контракта. Отметим, что из-за сложностей с новым соглашением Мориба тренируется с молодежной командой.
Футболист в своем Tik Tok отреагировал на оскорбления в свой адрес:
Серьезно?
Напомним, что для укрепления дисциплины в коллективе «Барселона» пошла на радикальные меры.
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