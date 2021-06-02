Рамос призвал игроков «Реала» не идти на уступки клубу
Оуэн: «Когда зовет «Реал Мадрид», трудно отказать»
Англичанин сам когда-то перебрался в Мадрид из Англии
12:22
Майкл Оуэн / фото - The42
Экс-форвард «Реала» и сборной Англии Майкл Оуэн высказался на своей странице в Twitter о назначении Карло Анчелотти на пост главного тренера «Реала»:
«Ого, не ожидал этого! Хотя когда зовет «Реал Мадрид», трудно отказать».
Ради должности наставника «сливочных» Папа Карло досрочно разорвал свое соглашение с «Эвертоном».
Майкл Оуэн на своем опыте знает, как сложно отказать мадридскому клубу. Он перешел в стан «бланкос» в 2004 году из «Ливерпуля».
Напомним, Анчелотти попробует уговорить Рамоса остаться в «Реале».
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