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Оуэн: «Когда зовет «Реал Мадрид», трудно отказать»

Англичанин сам когда-то перебрался в Мадрид из Англии
Футбол Примерa (Испания)
12:22
Оуэн: «Когда зовет «Реал Мадрид», трудно отказать»
Майкл Оуэн / фото - The42

Экс-форвард «Реала» и сборной Англии Майкл Оуэн высказался на своей странице в Twitter о назначении Карло Анчелотти на пост главного тренера «Реала»:

«Ого, не ожидал этого! Хотя когда зовет «Реал Мадрид», трудно отказать».

Ради должности наставника «сливочных» Папа Карло досрочно разорвал свое соглашение с «Эвертоном».

Майкл Оуэн на своем опыте знает, как сложно отказать мадридскому клубу. Он перешел в стан «бланкос» в 2004 году из «Ливерпуля».

Напомним, Анчелотти попробует уговорить Рамоса остаться в «Реале».

Павел Харченко
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Теги

Карло Анчелотти Реал Мадрид (футбол)

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