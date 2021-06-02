Оуэн: «Когда зовет «Реал Мадрид», трудно отказать»

Англичанин сам когда-то перебрался в Мадрид из Англии

Майкл Оуэн / фото - The42

Экс-форвард «Реала» и сборной Англии Майкл Оуэн высказался на своей странице в Twitter о назначении Карло Анчелотти на пост главного тренера «Реала»:

«Ого, не ожидал этого! Хотя когда зовет «Реал Мадрид», трудно отказать».

Ради должности наставника «сливочных» Папа Карло досрочно разорвал свое соглашение с «Эвертоном».

Майкл Оуэн на своем опыте знает, как сложно отказать мадридскому клубу. Он перешел в стан «бланкос» в 2004 году из «Ливерпуля».

Напомним, Анчелотти попробует уговорить Рамоса остаться в «Реале».