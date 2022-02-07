Оверманс уволен из «Аякса» за флирт с женщинами-коллегами

Доверится ли Лэмпард Миколенко в АПЛ? «Ньюкасл» – «Эвертон». Онлайн трансляция
08 февраля 21:45
«Аякс» объявил об уходе спортивного директора клуба Марка Оверманса.
Причиной стали жалобы женщин-коллег в клубе, которым он писал неуместные сообщения. Оверманс сам принял решение покинуть клуб.
Он проработал в команде с 2011-го года. Недавно он продлил его до 2026-го года.
«Аякс» лидирует в чемпионате Нидерландов. Амстердамцы на 6 очков опережают ПСВ.
Также клуб сыграет в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Комментарии 0