Палкин: «Если Донецк будет российским, то «Шахтер» никогда не будет играть в Донецке»
Ожидалось что-то более интересное. В сети появились фото новой формы «Шахтера»
Нынешняя экипировка «горняков» смотрится привлекательней
25 апреля 21:02
Георгий Судаков / Фото: ФК Шахтер
Портал Footy Headlines опубликовал фото домашней формы донецкого «Шахтера» на сезон 2022/2023.
Пока неизвестно, когда состоится презентация новой экипировки.
Ранее гендиректор «Шахтера» Сергей Палкин заявил, что «горняки» никогда не будут играть в российском Донецке.
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