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Озил забил в еврокубках впервые за 3 года. Тогда пострадала «Ворскла»
А вчера – «Айнтрахт»
13:39
Месут Озил / Фото: Twitter
Полузащитник «Фенербахче» Месут Озил отличился в еврокубках впервые за 3 года. Об этом сообщает Opta.
Озил забил мяч в ворота «Айнтрахта» (1:1) в матче 1-го тура группового раунда Лиги Европы.
Отметим, что в последний раз Озил забивал в еврокубках 20-го сентября 2018-го года в ворота полтавской «Ворсклы» (4:2) в матче Лиги Европы.
Напомним, в параллельном матче группы «Олимпиакос» был сильнее «Антверпена» (2:1).