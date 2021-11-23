«Озолотившийся» «Ньюкасл» хочет пригласить игрока сборной Украины

Защитник в этом сезоне получает малое количество игровой практики

Александр Зинченко / фото - УАФ

«Ньюкасл» этой зимой хочет приобрести украинского футболиста, сообщает The Northern Echo.

Купленный аравийскими шейхами клуб планирует провести в ближайшее трансферное окно крупную кампанию, подписав новых игроков на несколько позиций.

В трансферном листе «сорок» оказался защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко.

Украинец в этом сезоне пропустил немалое количество времени из-за травмы, а по возвращению не нашел себе места в построениях Хосепа Гвардиолы. Место на левом фланге надежно занял Жоау Канселу.

«Ньюкасл» рассматривает подписание футболиста, и готов купить его или же взять в аренду.

Напомним, ранее Зинченко показал, как он приступил к тренировкам с «Манчестер Сити».