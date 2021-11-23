«Манчестер Сити» без Зинченко легко разгромил «Эвертон»
«Озолотившийся» «Ньюкасл» хочет пригласить игрока сборной Украины
Защитник в этом сезоне получает малое количество игровой практики
17:23
Александр Зинченко / фото - УАФ
«Ньюкасл» этой зимой хочет приобрести украинского футболиста, сообщает The Northern Echo.
Купленный аравийскими шейхами клуб планирует провести в ближайшее трансферное окно крупную кампанию, подписав новых игроков на несколько позиций.
В трансферном листе «сорок» оказался защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко.
Украинец в этом сезоне пропустил немалое количество времени из-за травмы, а по возвращению не нашел себе места в построениях Хосепа Гвардиолы. Место на левом фланге надежно занял Жоау Канселу.
«Ньюкасл» рассматривает подписание футболиста, и готов купить его или же взять в аренду.
Напомним, ранее Зинченко показал, как он приступил к тренировкам с «Манчестер Сити».
Комментарии 0