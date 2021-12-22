Падение «Атлетико» продолжается. Команда Симеоне снова проиграла в Примере

На этот раз карателем «матрасников» стала «Гранада»

Фото: Twitter

В перенесенном матче 9-го тура чемпионата Испании «Гранада» сенсационно переиграла «Атлетико».

Команда Диего Симеоне отлично начала матч: на 2-й минуте забил Феликс.

Но очень скоро «Гранада» сравняла, а во 2-м тайме и вовсе вышла вперед. «Атлетико» не сумел добыть даже ничью.

В турнирной таблице чемпионата Испании «Атлетико» уже на 5-м месте. Это 4-е поражение «матрасников» подряд в Примере.

Примера, 9-й тур

«Гранада» – «Атлетико» 2:1

Голы: Мачис, 17, Молина, 61 – Феликс, 2

«Гранада»: Луиш Машимиану, Арьяс (Диас, 46), Херман Санчес, Торренте, Нева, Пуэртас, Милья, Исма Руис (Мончу, 79), Молина (Этеки, 79), Суарес (Бакка, 90), Мачис (Эскудеро, 66).

«Атлетико»: Облак, Триппьер, Кондогбиа (Эррера, 68), Фелипе, Эрмосо, Карраско (Лоди, 78), Коке, де Пауль (Корреа, 68), Лемар, Суарес (Матеус Кунья, 68), Жоау Феликс.

Предупреждения: де Пауль (7), Луиш Машимиану (66), Исма Руис (69), Мончу (86), Торренте (90).