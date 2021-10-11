Палкин: «25 лет назад в чемпионство «Шахтера» не верил никто, кроме Ахметова»

Сергей Палкин / Фото: Twitter

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин в своем Facebook поздравил фанатов клуба с 25-летием президентства Рината Ахметова у руля «горняков».

И главное, что Ринат Ахметов не просто верил, а делал. Построил одну из лучших в Европе тренировочных баз «Кирша» для первой команды и Академии. Приглашал иностранных тренеров и футболистов-легионеров, которые впоследствии становились легендами и рекордсменами клуба. Подарил Донецку красивейший и современнейший стадион – нашу любимую «Донбасс Арену». А самое главное, президент отдавал всего себя команде: вместе с ней прошел через все сложности и испытания, помогал словом и делом, своей энергией и своим энтузиазмом.

За 25 лет «Шахтер» добился того, о чем мечтал Ринат Ахметов. Выиграл 13 чемпионских титулов, а всего – 35 трофеев. Завоевал Кубок UEFA – 2009. Команда является лидером украинского футбола, постоянным участником Лиги чемпионов. Клуб заслужил большое уважение в футбольном мире и огромную любовь миллионов и миллионов людей.

Для Рината Ахметова каждая победа «Шахтера» – это его счастье, каждый трофей «Шахтера» – это его гордость. И клуб сделает все, чтобы наш президент всегда был счастлив и гордился успехами команды!».