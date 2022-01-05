Палкин анонсировал новые проекты «Шахтера»

По словам гендиректора, они привлекут фанатов на стадион

Сергей Палкин / Фото: Футбол 24

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин сообщил о планах клуба запустить новые проекты для привлечения фанатов на стадион. Его слова приводит пресс-служба «горняков».

«В этом году мы запускаем несколько интересных проектов. Уверен, это повлияет на посещаемость, и она будет из года в год расти.

Проекты интересные, но заранее говорить не хочу, а когда уже запустим, когда подготовимся, будем анонсировать и рассказывать».



Напомним, сейчас «Шахтер» базируется и играет домашние матчи в Киеве.

Турнирная таблица УПЛ.