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Палкин анонсировал новые проекты «Шахтера»

По словам гендиректора, они привлекут фанатов на стадион
Футбол Украинская Премьер-лига
07:59
Палкин анонсировал новые проекты «Шахтера»
Сергей Палкин / Фото: Футбол 24

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин сообщил о планах клуба запустить новые проекты для привлечения фанатов на стадион. Его слова приводит пресс-служба «горняков».

«В этом году мы запускаем несколько интересных проектов. Уверен, это повлияет на посещаемость, и она будет из года в год расти.

Проекты интересные, но заранее говорить не хочу, а когда уже запустим, когда подготовимся, будем анонсировать и рассказывать».


Напомним, сейчас «Шахтер» базируется и играет домашние матчи в Киеве.

Турнирная таблица УПЛ.

Петр Приходько
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Сергей Палкин Шахтер Донецк

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