Палкин оценил шансы Срны стать тренером «Шахтера»
Палкин анонсировал новые проекты «Шахтера»
По словам гендиректора, они привлекут фанатов на стадион
Сергей Палкин / Фото: Футбол 24
Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин сообщил о планах клуба запустить новые проекты для привлечения фанатов на стадион. Его слова приводит пресс-служба «горняков».
«В этом году мы запускаем несколько интересных проектов. Уверен, это повлияет на посещаемость, и она будет из года в год расти.
Проекты интересные, но заранее говорить не хочу, а когда уже запустим, когда подготовимся, будем анонсировать и рассказывать».
Напомним, сейчас «Шахтер» базируется и играет домашние матчи в Киеве.
Комментарии 0