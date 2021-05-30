Палкин: «Благодарен Каштру за то, что не побоялся поставить Трубина»

Сергей Палкин / Фото - ФК Шахтер

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин проанализировал в эфире Shakhtar TV игру молодых бразильцев и голкипера Анатолия Трубина в прошедшем сезоне.

За тот период, что игроки находятся у нас, они показали развитие. По некоторым уже были предложения от серьезных европейских клубов, что говорит о развитии ребят и о работе, которую они делают. Все знают Додо, Маркоса Антонио, Тете и всех остальных. Это будущий костяк нашей команды, с ними будут ассоциироваться будущие достижения и победы.

Футбол – такая вещь: сегодня ты можешь быть на устах, а завтра тебя могут забыть. Я хотел бы просто обозначить ту плеяду молодых бразильцев, которая пришла к нам и сегодня защищает наши цвета. Уверен, большинство добьется очень больших результатов в футболе.

За событие, произошедшее с Анатолием Трубиным, невозможно дать награду кому-то одному. Невозможно сказать, что это заслуга только Академии или только первой команды. Это процесс общий, и за результат, который мы имеем, отвечают все: Академия и первая команда.

Но в данном случае я хотел бы поблагодарить Каштру, потому что он сделал этот шаг. Он не побоялся поставить молодого вратаря и довериться ему в самых сложных для нас играх, – это были не просто проходные матчи. Его шаг, считаю, послужил заделом в том, что мы сегодня видим.

О Трубине говорят в Европе, он в главных рейтингах по стоимости молодых футболистов, по молодым талантам в Европе. Но, чтобы его засветить, была проделана работа главным тренером, поэтому ему благодарность за то, что он открыл для нас Трубина на том уровне, на котором мы его можем видеть. Я надеюсь, что на многие годы вперед вопрос с первым номером в нашей команде будет закрыт.

Вероятность стать первым вратарем сборной? Шансы всегда есть. Это вопрос многих обстоятельств, в футболе многое зависит от случая. Если случай ему улыбнется, то он с большим удовольствием и большой уверенностью будет представлять сборную Украины. Я вас уверяю, стыдно за него не будет.