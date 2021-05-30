Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Палкин: «Благодарен Каштру за то, что не побоялся поставить Трубина»

Генеральный директор «Шахтера» – о будущем костяке донецкой команды
Футбол Украинская Премьер-лига
18:34
Палкин: «Благодарен Каштру за то, что не побоялся поставить Трубина»
Сергей Палкин / Фото - ФК Шахтер

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин проанализировал в эфире Shakhtar TV игру молодых бразильцев и голкипера Анатолия Трубина в прошедшем сезоне.

Те бразильцы, которых мы приобрели пару лет назад, себя проявили. Когда мы говорим о смене поколений, о становлении и развитии нашей молодежи, мы имеем в виду их тоже. Потому что мы приглашали их в клуб, когда они были совсем молодыми, 19 – 20 лет.

За тот период, что игроки находятся у нас, они показали развитие. По некоторым уже были предложения от серьезных европейских клубов, что говорит о развитии ребят и о работе, которую они делают. Все знают Додо, Маркоса Антонио, Тете и всех остальных. Это будущий костяк нашей команды, с ними будут ассоциироваться будущие достижения и победы.

Футбол – такая вещь: сегодня ты можешь быть на устах, а завтра тебя могут забыть. Я хотел бы просто обозначить ту плеяду молодых бразильцев, которая пришла к нам и сегодня защищает наши цвета. Уверен, большинство добьется очень больших результатов в футболе.

За событие, произошедшее с Анатолием Трубиным, невозможно дать награду кому-то одному. Невозможно сказать, что это заслуга только Академии или только первой команды. Это процесс общий, и за результат, который мы имеем, отвечают все: Академия и первая команда.

Но в данном случае я хотел бы поблагодарить Каштру, потому что он сделал этот шаг. Он не побоялся поставить молодого вратаря и довериться ему в самых сложных для нас играх, – это были не просто проходные матчи. Его шаг, считаю, послужил заделом в том, что мы сегодня видим.

О Трубине говорят в Европе, он в главных рейтингах по стоимости молодых футболистов, по молодым талантам в Европе. Но, чтобы его засветить, была проделана работа главным тренером, поэтому ему благодарность за то, что он открыл для нас Трубина на том уровне, на котором мы его можем видеть. Я надеюсь, что на многие годы вперед вопрос с первым номером в нашей команде будет закрыт.

Вероятность стать первым вратарем сборной? Шансы всегда есть. Это вопрос многих обстоятельств, в футболе многое зависит от случая. Если случай ему улыбнется, то он с большим удовольствием и большой уверенностью будет представлять сборную Украины. Я вас уверяю, стыдно за него не будет.

Палкин также намекнул на сюрпризы во время трансферного окна.

Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Шахтер Донецк Сергей Палкин Анатолий Трубин

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

«Шахтер» откроет клубный магазин на НСК «Олимпийский»
«Шахтер» откроет клубный магазин на НСК «Олимпийский»
Футбол Украинская Премьер-лига
29 мая 16:28
Фред: «Всегда думал, что Украина – расистская страна, но потом я приехал в Англию...»
Фред: «Всегда думал, что Украина – расистская страна, но потом я приехал в Англию...»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
29 мая 14:29
1
Агент хавбека «Интера» сам предлагал игрока «Шахтеру», но получил отказ
Агент хавбека «Интера» сам предлагал игрока «Шахтеру», но получил отказ
Футбол Серия А (Италия)
29 мая 14:14
Палкин: «В это трансферное окно могут быть даже какие-то сюрпризы»
Палкин: «В это трансферное окно могут быть даже какие-то сюрпризы»
Футбол Украинская Премьер-лига
29 мая 11:19
Экс-игрок сборной Украины в состоянии алкогольного опьянения был задержан полицией в центре Киева
Экс-игрок сборной Украины в состоянии алкогольного опьянения был задержан полицией в центре Киева
Футбол Украинская Премьер-лига
28 мая 23:45
1
«Шахтер» возобновил интерес к полузащитнику «Бенфики», Он стоит 15 миллионов евро
«Шахтер» возобновил интерес к полузащитнику «Бенфики», Он стоит 15 миллионов евро
Футбол Украинская Премьер-лига
28 мая 23:22

Новости: Футбол

Пользователи сети трогательным видео поддержали Зинченко после проигранного финала ЛЧ
Пользователи сети трогательным видео поддержали Зинченко после проигранного финала ЛЧ
Лига чемпионов UEFA
20:35
Конте может вернуться в Лондон
Конте может вернуться в Лондон
Премьер-Лига (Англия)
20:19
Источник: Яремчук тренируется по индивидуальной программе
Источник: Яремчук тренируется по индивидуальной программе
Сборная Украины
20:07
Убедил руководство. «Челси» предложил Канте новый контракт
Убедил руководство. «Челси» предложил Канте новый контракт
Премьер-Лига (Англия)
19:42
Агент: «Гвардиола должен пригласить Яя Туре в свой штаб, чтобы снять проклятие»
Агент: «Гвардиола должен пригласить Яя Туре в свой штаб, чтобы снять проклятие»
Лига чемпионов UEFA
19:24
«Ужгород» не сумел переиграть «Эпицентр» и досрочно оформить выход в Первую лигу
«Ужгород» не сумел переиграть «Эпицентр» и досрочно оформить выход в Первую лигу
Первая лига
19:10
«Тоттенхэм» готов обменять Кейна на форварда «Ман Сити» с огромной доплатой
«Тоттенхэм» готов обменять Кейна на форварда «Ман Сити» с огромной доплатой
Премьер-Лига (Англия)
19:10
«Николаев» обыграл «Волынь» и сохранил шансы на выход в УПЛ. Матч завершился дракой
«Николаев» обыграл «Волынь» и сохранил шансы на выход в УПЛ. Матч завершился дракой
Первая лига
19:00
Палкин: «Благодарен Каштру за то, что не побоялся поставить Трубина»
Палкин: «Благодарен Каштру за то, что не побоялся поставить Трубина»
Украинская Премьер-лига
18:34
Все новости

Популярные новости

Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Бокс Профессиональный бокс
28 мая 20:14
1
Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 10:40
23
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Бокс Профессиональный бокс
25 мая 19:00
4
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 13:22
Отрывается по полной. Менеджер показал эмоции Усика после санкционирования боя с Джошуа
Отрывается по полной. Менеджер показал эмоции Усика после санкционирования боя с Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
23 мая 07:38
2
Тейлор повторил достижение Усика и вошел в историю. Такого не удавалось ни Джошуа, ни Льюису
Послесловие
Тейлор повторил достижение Усика и вошел в историю. Такого не удавалось ни Джошуа, ни Льюису
Бокс Профессиональный бокс
23 мая 16:43
Все новости