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Палкин: «Что-то долго Пятов думает по поводу того, хочет ли он остаться в «Шахтере»

Генеральный директор «горняков» – о новом контракте вратаря
Футбол Украинская Премьер-лига
21:02
Палкин: «Что-то долго Пятов думает по поводу того, хочет ли он остаться в «Шахтере»
Андрей Пятов / Фото: Twitter

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин высказался о ситуации с новым контрактом голкипера Андрея Пятова. Его слова приводит пресс-служба клуба.

«Всякое может быть. Посмотрим еще. Я уже надоел с одним и тем же ответом по Пятову – мы сделали ему предложение, он думает. Но что-то долго думает, затянулось его раздумья по поводу того, хочет он остаться в «Шахтере» или нет. Андрею надо как можно быстрее принять финальное решение и определиться».

Ранее Пятов рассказал, что у него были проблемы со спиной.

Петр Приходько
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Теги

Андрей Пятов Шахтер Донецк

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