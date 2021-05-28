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Палкин: «Что-то долго Пятов думает по поводу того, хочет ли он остаться в «Шахтере»
Генеральный директор «горняков» – о новом контракте вратаря
Андрей Пятов / Фото: Twitter
Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин высказался о ситуации с новым контрактом голкипера Андрея Пятова. Его слова приводит пресс-служба клуба.
«Всякое может быть. Посмотрим еще. Я уже надоел с одним и тем же ответом по Пятову – мы сделали ему предложение, он думает. Но что-то долго думает, затянулось его раздумья по поводу того, хочет он остаться в «Шахтере» или нет. Андрею надо как можно быстрее принять финальное решение и определиться».
Ранее Пятов рассказал, что у него были проблемы со спиной.
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