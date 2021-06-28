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Палкин: «Дай Бог, чтобы и дальше сборной Украины светил фарт»

Гендиректор «Шахтера» высказался о выходе «сине-желтых» в плей-офф Евро-2020
Футбол Сборная Украины
17:37
Палкин: «Дай Бог, чтобы и дальше сборной Украины светил фарт»
Сергей Палкин / Фото - ФК Шахтер

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин прокомментировал выход сборной Украины в плей-офф Евро-2020.

Как воспринял выход сборной Украины в плей-офф? С радостью, конечно. Хочется отметить фартовость нашей сборной. Дай Бог, чтобы и дальше такой фарт нам, скажем так, светил. Можно только порадоваться и поддержать команду в следующей игре.

Напомним, в 1/8 финала чемпионата Европы «сине-желтые» сыграют со Швецией. Поединок состоится 29 июня в Глазго.

Игру Евро-2020 можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча Швеция – Украина онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 22:00.

Источник: shakhtar.com Сергей Стаднюк
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Теги

Сергей Палкин Швеция – Украина сборная Швеции (футбол)

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