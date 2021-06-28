Сборная Украины прибыла в Глазго. Уже завтра матч со Швецией
Палкин: «Дай Бог, чтобы и дальше сборной Украины светил фарт»
Гендиректор «Шахтера» высказался о выходе «сине-желтых» в плей-офф Евро-2020
17:37
Сергей Палкин / Фото - ФК Шахтер
Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин прокомментировал выход сборной Украины в плей-офф Евро-2020.
Как воспринял выход сборной Украины в плей-офф? С радостью, конечно. Хочется отметить фартовость нашей сборной. Дай Бог, чтобы и дальше такой фарт нам, скажем так, светил. Можно только порадоваться и поддержать команду в следующей игре.
Напомним, в 1/8 финала чемпионата Европы «сине-желтые» сыграют со Швецией. Поединок состоится 29 июня в Глазго.
Игру Евро-2020 можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча Швеция – Украина онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 22:00.
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