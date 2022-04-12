«Шахтер» завершил переговоры касательно переезда Соломона в Англию
Палкин: «Если легионеры «Шахтера» после 30-го июня уйдут свободными агентами, то это ставит под вопрос существование клуба»
Ситуация в донецком клубе не самая благоприятная
Сергей Палкин / Фото: Футбол 24
Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин в программе «Денисов тайм» рассказал о том, как обстоят дела с бразильскими игроками команды в условиях войны.
«FIFA дала возможность им уходить до конца сезона в аренды без нашего согласия. Это не полноценный трансфер. Например, Тете и Витао приняли сами решение уйти в «Лион» и бразильский «Интер» до конца сезона. Что касается Винисиуса, то это полноценный трансфер в «Реал» с правом выкупа. Сейчас обсуждается Маркос Антонио и Фернандо.
По Додо, Нересу и Педриньо вопрос открыт. У них есть агент, надеюсь, будет результат, но движется сложно. Есть слухи, что агенты надеются, что после 30 июня игроков заберут свободными агентами. Как я уже говорил, мы общались с президентом UEFA, и он говорил, что такого не произойдет.
Потому что если это произойдет, то это ставит под вопрос существование клуба».
Ранее Палкин заявлял, что будущее «Шахтера» сейчас не обсуждается.
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