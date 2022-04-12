Палкин: «Если легионеры «Шахтера» после 30-го июня уйдут свободными агентами, то это ставит под вопрос существование клуба»

Сергей Палкин / Фото: Футбол 24

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин в программе «Денисов тайм» рассказал о том, как обстоят дела с бразильскими игроками команды в условиях войны.

По Додо, Нересу и Педриньо вопрос открыт. У них есть агент, надеюсь, будет результат, но движется сложно. Есть слухи, что агенты надеются, что после 30 июня игроков заберут свободными агентами. Как я уже говорил, мы общались с президентом UEFA, и он говорил, что такого не произойдет.

Потому что если это произойдет, то это ставит под вопрос существование клуба».