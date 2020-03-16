Палкин: «Если удастся быстро забить два гола «Роме», то дальше будет все намного проще»

В «Шахтере» верят в проход в 1/4 финала Лиги Европы

Сергей Палкин / Фото: shakhtar.com

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин еще верит в проход команды в 1/4 финала Лиги Европы в противостоянии с «Ромой»

«Игра с «Ромой» будет очень сложной, но в футболе все возможно. Если удастся быстро забить два гола, то, я думаю, дальше будет все намного проще. Мы надеемся на позитивный результат».

Как считаете, есть ли шансы пройти дальше в Лиге Европы после 0:3 с «Ромой» в первом поединке?

«Как я сказал, шансы всегда есть. Вопрос в том, что на эту игру надо просто очень хорошо настроиться. Тем более что на данный момент находимся на моральном подъеме. Поэтому я думаю, что главное – хорошо настроиться, психологически быть, с одной стороны, расслабленными, с другой стороны, сконцентрированными. Если эти два фактора будут присутствовать. Тем более мы играем дома – будут болельщики. Я надеюсь, двенадцатый игрок нам поможет».

Ответная встреча состоится 18 марта.