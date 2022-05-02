Палкин: «Футбол в Украине после победы над россией будет лучше, чем до этого»

Гендиректор «Шахтера» назвал ключевую цель нашей страны на данном этапе

Сергей Палкин / Фото:Twitter

Гендиректор «Шахтера» Сергей Палкин высказался о футболе в Украине после войны. Его цитирует пресс-служба «горняков».

«Будущее Шахтера, как и будущее Украины, как и будущее всего украинского футбола зависит от того, как быстро мы победим врага. И от этого будет отталкиваться все остальное: и футбол, и обычная жизнь, и все то, о чем мы мечтали и говорили в мирное время. Поэтому сегодня вся концентрация – на нашей победе. А потом, я вас уверяю, мы отстроим, сформируем и запустим все очень быстро, в том числе футбол.

Все, что мы сделаем, когда победим врага, будет гораздо лучше, чем было до этого: и футбол, и жизнь наша. Все наладится. И знаете, наша победа вдохнет в нас гораздо больше уверенности и желания построить страну более красивой и лучшей, чем она была до войны. Поэтому я убежден, что у нас все получится и будет гораздо лучше».

Ранее Палкин заявил, что «Шахтера» не будет в Донецке, если Донецк будет российским.