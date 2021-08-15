Палкин: «Когда «Шахтер» включает скорость, любому сопернику сложно нам противостоять»

Генеральный директор «горняков» поделился мнением о матче с «Металлистом-1925»

Сергей Палкин / Фото: shakhtar.com

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин прокомментировал пресс-службе клуба результат матча четвертого тура УПЛ против «Металлиста-1925» (2:0):



Сергей Анатольевич, поздравляем с победой! Что можете сказать о прошедшем матче и об игре «Шахтера»?

Это важная победа для нас, потому что перед матчем Лиги чемпионов, перед выездом в Монако ментально было важно победить. Относительно игры – здесь сложно что-то комментировать. Потому что сложно играть против соперника, который фактически три автобуса ставит. Но это реалии нашего чемпионата. Мы должны научиться противостоять такому сопернику, научиться играть в такой футбол, потому что 95% игр в чемпионате будут именно такими. Поэтому нужно подстроиться под стиль нашего чемпионата и более легко побеждать. Сейчас мы победили – это главное. Футболисты достаточно утомлены после игры с «Генком». Естественно, это сказывалось, потому что наша фишка – скорость. Когда мы включаем скорость, любому сопернику сложно противостоять нам. Поэтому, когда играешь в таком режиме, нужно распределять усилия, в основном физические, потому что физически очень сложно играть фактически каждые три дня.

Напомним, что накануне матча квалификации Лиги чемпионов против «Шахтера» «Монако» уступил в чемпионате Франции.