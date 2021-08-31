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Палкин: «Матч с «Монако» был для «Шахтера» игрой года»
Функционер высказался о проходе «горняков» в групповой этап ЛЧ
09:11
Сергей Палкин / Фото: ФК Шахтер
Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин в эфире телеканала «Футбол» дал комментарий после выхода «горняков» в групповой турнир Лиги чемпионов.
Я хотел бы поздравить наших болельщиков, поздравить клуб, поздравить президента, футболистов. Для нас, по большому счету, была игра года и мы ее сделали.
Было 4 игры, достаточно длинный путь, мы в групповой стадии Лиги Чемпионов и для нашего клуба, для болельщиков, для футболистов это очень важно.
На кону было многое – инвестиции, которые мы сделали в новых футболистов, тренерский штаб, игру, которую мы проповедуем.
Результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.
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