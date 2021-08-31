Палкин: «Матч с «Монако» был для «Шахтера» игрой года»

Сергей Палкин / Фото: ФК Шахтер

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин в эфире телеканала «Футбол» дал комментарий после выхода «горняков» в групповой турнир Лиги чемпионов.

Было 4 игры, достаточно длинный путь, мы в групповой стадии Лиги Чемпионов и для нашего клуба, для болельщиков, для футболистов это очень важно.

На кону было многое – инвестиции, которые мы сделали в новых футболистов, тренерский штаб, игру, которую мы проповедуем.